OL - Lille : Nartey à la place de Morton, Sulc et Endrick associés

Dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1, l'OL reçoit Lille à Décines. Avec le retour de plusieurs joueurs, Paulo Fonseca a choisi de titulariser Endrick et Sulc devant. Noah Nartey fait également sa première apparition comme titulaire.

Paulo Fonseca a-t-il bien caché son jeu avec Tyler Morton et Noah Nartey ? Vendredi, l'entraîneur de l'OL avait avoué avoir sorti l'Anglais par précaution suite à son jaune, mais aussi pour l'avoir à 100% physiquement. Y avait-il eu un pépin physique contre le PAOK ? A priori non, mais un virus a eu raison de l'ancien de Liverpool puisque le milieu n'est pas sur la feuille de match pour le choc contre Lille ce dimanche (15h). En effet, le duo de l'entrejeu sera composé de Tanner Tessmann et Noah Nartey, la deuxième recrue hivernale. Un renfort qui "n'était pas encore prêt" d'après Fonseca, mais qui se retrouve finalement lancé dans le grand bain puisque Morton n'est pas sur la feuille de match.

Pour affronter le LOSC, l'entraîneur lyonnais a misé sur une formation tactique calquée sur celle contre le PAOK avec trois centraux (Mata, Niakhaté, Kluivert). Reste à savoir quelle sera l'organisation entre Abner et Afonso Moreira. Le Brésilien devrait occuper un rôle dans l'entrejeu comme il l'avait fait à Monaco puis contre Brest.

La composition de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Kluivert - Tessmann, Nartey, Abner - Endrick, Sulc, Moreira