OL - Lille : Nartey à la place de Morton, Sulc et Endrick associés

Dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1, l'OL reçoit Lille à Décines. Avec le retour de plusieurs joueurs, Paulo Fonseca a choisi de titulariser Endrick et Sulc devant. Noah Nartey fait également sa première apparition comme titulaire.
Paulo Fonseca a-t-il bien caché son jeu avec Tyler Morton et Noah Nartey ? Vendredi, l'entraîneur de l'OL avait avoué avoir sorti l'Anglais par précaution suite à son jaune, mais aussi pour l'avoir à 100% physiquement. Y avait-il eu un pépin physique contre le PAOK ? A priori non, mais un virus a eu raison de l'ancien de Liverpool puisque le milieu n'est pas sur la feuille de match pour le choc contre Lille ce dimanche (15h). En effet, le duo de l'entrejeu sera composé de Tanner Tessmann et Noah Nartey, la deuxième recrue hivernale. Un renfort qui "n'était pas encore prêt" d'après Fonseca, mais qui se retrouve finalement lancé dans le grand bain puisque Morton n'est pas sur la feuille de match.
Pour affronter le LOSC, l'entraîneur lyonnais a misé sur une formation tactique calquée sur celle contre le PAOK avec trois centraux (Mata, Niakhaté, Kluivert). Reste à savoir quelle sera l'organisation entre Abner et Afonso Moreira. Le Brésilien devrait occuper un rôle dans l'entrejeu comme il l'avait fait à Monaco puis contre Brest.
La composition de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Kluivert - Tessmann, Nartey, Abner - Endrick, Sulc, Moreira
Sans Tolisso et Morton au coup d'envoi... C'est très risqué cette histoire...
Tyler sur le banc et Nartey titulaire ? j'ai raté un truc ou quoi ???
Oui....l'occasion de te taire...il est malade.
Morton peut être diminué ? Sortie à la mi-temps jeudi
Possible, tout ce qu'on sait est qu'il est sorti à la mi-temps parce qu'il avait reçu un carton jaune.
Pour moi, Tanner ne devrait plus être titulaire. Surtout qu'il a été l'un des pires jeudi. Le milieu, s'il est à deux, devrait être autant que possible Tyler-Noah.
J'imagine que Tyler a eu une petite alerte durant un entraînement.
5 défenseurs ?!
Ça sera plus un 3-5-2 à mon avis, avec Ruben et Ainsley en pistons et Pavel derrière les attaquants.
Par contre, je suis étonné qu'on retrouve encore Abner au milieu.
probalement Abner au milieu, comme ces derniers matchs en titu ?
Gonflé le Paulo, se passer de Morton et mettre Tessmann accompagné par Nortey sans l'avoir encore vu dans l'équipe, c'est une sacrée prise de risque.
A moins que notre Anglais, déjà sorti à la mi-temps face au PAOK ait un problème physique tenu secret ?
Trois centraux, donc, du 5-3-2 ou 3-5-2 comme on voudra...
Animation du jeu confiée à Noah... J'espère qu'il a qq coups cachés dans sa raquette.
ou surprendre l'adversaire qui ne connait pas Nartey !
Après avoir dit que c'était trop tôt pour Nartey, et que Morton était indispensable...
Un pti souci physique pour Morton je pense
Il est annoncé malade par Ligue+
Mission: museler les Dogues !
On est sûr que Abner est piston?
Ou il peut être au milieu
Si Morton n'est pas titulaire, ça signifie un pépin physique, forcément
Ou que Paulo fait une rechute 😉...
Ah ben oui, il a pas l'air d'être sur le banc... Ok là ça craint qd même
Le choix entre De Carvalho , Merah et Nartey est un choix fort de PF c'est dire qu'il le trouve talentueux et le lance comme il l'avait fait avec Hendrick
Alors ils sont souvent à l'ouest mais je vous partage qd même le mini AVC que je viens d'avoir... La notif google m'annonce une compo à 4 derrière avec Moussa en 6 derrière Nartey et Tessmann...
Décidément Fonseca et Giraldez se sont mis d'accord pour nous faire des surprises cet aprêm.
Espérons que leurs choix seront les bons !...
ALLEZ LES GONES et LES FENOTTES !💖et💙
Morton est malade. C'est tout.
Malade ça me va à la limite, on le récupèrera vite! Linfo vient d'où?
Fonseca, lui même 👍
Tyler Morton est malade et donc absent de dernière minute aujourd’hui. De ce fait, il n’est pas sur le banc non plus.
Positivons : si Tyler est malade c'est moins pire qu'une blessure, et au moins on verra ce que vaut le danois....
Abner sera au milieu comme contre Brest et Nartey remplace Morton ca peut se comprendre, par contre Kluivert à gauche c'est risqué..
C'est plus que gonflé de lancer Nartey pour l'un des matchs couperets les plus importants de notre saison. Le mec n'a aucun repère, il a fait deux entrainements avec l'équipe, il ne connait strictement rien de la L1, et il est titulaire. N'importe quoi. J'irais même jusqu'à dire que c'est à peu près aussi débile que la titularisation d'Akuokou pour le match le plus important de la saison dernière – on verra bien si Fonseca me donne tort, mais c'est peu dire que je ne sens pas du tout ce match.
Ca commence vraiment à sentir le retour du Fonseca qui a envie de tirer la couverture à lui et de faire du coaching complètement pété pour bien hurler au monde qu'il est le nouveau Guardiola. J'espère me tromper mais je trouve que ça pue la catastrophe industrielle.
Et tu mettrais qui au milieu pour remplacer Tolisso et Morton ?
Bon, ceci dit, avec Morton malade et Mangala et Tolisso blessé, ça commence effectivement à faire du monde qui manque au milieu. Je continue de penser que c'était une très mauvaise idée d'aller griller Mangala et Tolisso à Berne. On n'a plus personne pour le vrai match important du mois.
Morton malade ? Donc, Nartey est un choix par défaut du coach ? Je n'aime pas ça, vraiment pas.
Quand on regarde la composition, les joueurs, leur polyvalence et les shema tactique ose de fonsceca depuis le début de saison, ca peut etre tout les schéma possible.
les deux ailiers peuvent jouer milieux et latérale, deux des 3 centraux pouvant jouer latérale, un des milieux peut jouer dc, les attaquant en mo, ailier voir latérale off ....
la vraie surprise cest la titu de Nartey dans un gros match comme celui la
Surpris aussi de voir Nartey, mais en même temps, vu le banc, qui d'autres ? De Carvalho... dernièrement pas à son aise, et à domicile c'est risqué si ça se passe pas bien de voir le public le siffler (alors que les supporters seront plus indulgents avec le danois pour sa première apparition). Merah ? pas son poste dans cette compo...
Ca va être un carnage. Quelle idée d'avoir grillé les titulaires sur des matchs de coupe d'Europe qui n'étaient même pas décisifs.
À priori c est un 442.
AMN mata niakhate Kluivert
Tessmann
Abner Nartey
Endrick Sulc moreira.
Donc Kluivert a gauche, abner au milieu, et tessmann en 6.
Par contre, pas de Morton sur le banc non plus.
Ps, pensée pour abner qui vient d être papa pour la 1ère fois à 5h ce matin d'une fenotte
Morton n'est pas sur la feuille de match, donc il ne rentrera pas en jeu en cours de match. Blessure? Bizarre quand même...
Il est malade
Salut OLF Morton est malade
@Cavegone: Un commentaire sur la titularisation de Nartey? Toi qui t'es permis de te foutre de ma gueule quand j'ai dit qu'il entrerait surement en jeu...
On va voir... J'avoue que Kluivert à gauche 😱...
Belle accolade entre Coco et Génésio.
