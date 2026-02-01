Actualités
Noah Nartey à l'entraînement de l'OL
Noah Nartey à l’entraînement de l’OL (crédit : OetL)

OL - Lille : Nartey à la place de Morton, Sulc et Endrick associés

  • par David Hernandez
  • 46 Commentaires

    • Dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1, l'OL reçoit Lille à Décines. Avec le retour de plusieurs joueurs, Paulo Fonseca a choisi de titulariser Endrick et Sulc devant. Noah Nartey fait également sa première apparition comme titulaire.

    Paulo Fonseca a-t-il bien caché son jeu avec Tyler Morton et Noah Nartey ? Vendredi, l'entraîneur de l'OL avait avoué avoir sorti l'Anglais par précaution suite à son jaune, mais aussi pour l'avoir à 100% physiquement. Y avait-il eu un pépin physique contre le PAOK ? A priori non, mais un virus a eu raison de l'ancien de Liverpool puisque le milieu n'est pas sur la feuille de match pour le choc contre Lille ce dimanche (15h). En effet, le duo de l'entrejeu sera composé de Tanner Tessmann et Noah Nartey, la deuxième recrue hivernale. Un renfort qui "n'était pas encore prêt" d'après Fonseca, mais qui se retrouve finalement lancé dans le grand bain puisque Morton n'est pas sur la feuille de match.

    Pour affronter le LOSC, l'entraîneur lyonnais a misé sur une formation tactique calquée sur celle contre le PAOK avec trois centraux (Mata, Niakhaté, Kluivert). Reste à savoir quelle sera l'organisation entre Abner et Afonso Moreira. Le Brésilien devrait occuper un rôle dans l'entrejeu comme il l'avait fait à Monaco puis contre Brest.

    La composition de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Kluivert - Tessmann, Nartey, Abner - Endrick, Sulc, Moreira

    à lire également
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    PSG - OL Lyonnes : Katoto en pointe, Renard pas sur la feuille
    46 commentaires
    1. Avatar
      Outlander - dim 1 Fév 26 à 14 h 18

      Sans Tolisso et Morton au coup d'envoi... C'est très risqué cette histoire...

      Signaler
      1. Toitoi
        Toitoi - dim 1 Fév 26 à 14 h 19

        Corentin est blessé.

        Signaler
    2. Mimoun
      Mimoun - dim 1 Fév 26 à 14 h 19

      Tyler sur le banc et Nartey titulaire ? j'ai raté un truc ou quoi ???

      Signaler
      1. Montcoua
        Montcoua - dim 1 Fév 26 à 14 h 44

        Oui....l'occasion de te taire...il est malade.

        Signaler
    3. Avatar
      ciresglover - dim 1 Fév 26 à 14 h 20

      Morton peut être diminué ? Sortie à la mi-temps jeudi

      Signaler
      1. Toitoi
        Toitoi - dim 1 Fév 26 à 14 h 23

        Possible, tout ce qu'on sait est qu'il est sorti à la mi-temps parce qu'il avait reçu un carton jaune.

        Signaler
    4. Toitoi
      Toitoi - dim 1 Fév 26 à 14 h 22

      Joyeux 1er février à tous !

      Pour moi, Tanner ne devrait plus être titulaire. Surtout qu'il a été l'un des pires jeudi. Le milieu, s'il est à deux, devrait être autant que possible Tyler-Noah.
      J'imagine que Tyler a eu une petite alerte durant un entraînement.

      Signaler
    5. Avatar
      Remi - dim 1 Fév 26 à 14 h 22

      5 défenseurs ?!

      Signaler
      1. Toitoi
        Toitoi - dim 1 Fév 26 à 14 h 25

        Ça sera plus un 3-5-2 à mon avis, avec Ruben et Ainsley en pistons et Pavel derrière les attaquants.
        Par contre, je suis étonné qu'on retrouve encore Abner au milieu.

        Signaler
      2. Avatar
        Steph Du 38 - dim 1 Fév 26 à 14 h 25

        probalement Abner au milieu, comme ces derniers matchs en titu ?

        Signaler
    6. janot06
      janot06 - dim 1 Fév 26 à 14 h 22

      Gonflé le Paulo, se passer de Morton et mettre Tessmann accompagné par Nortey sans l'avoir encore vu dans l'équipe, c'est une sacrée prise de risque.
      A moins que notre Anglais, déjà sorti à la mi-temps face au PAOK ait un problème physique tenu secret ?

      Trois centraux, donc, du 5-3-2 ou 3-5-2 comme on voudra...

      Animation du jeu confiée à Noah... J'espère qu'il a qq coups cachés dans sa raquette.

      Signaler
      1. Avatar
        Steph Du 38 - dim 1 Fév 26 à 14 h 25

        ou surprendre l'adversaire qui ne connait pas Nartey !

        Signaler
    7. Avatar
      Cicinho2 - dim 1 Fév 26 à 14 h 28

      Ah oui
      Après avoir dit que c'était trop tôt pour Nartey, et que Morton était indispensable...
      Un pti souci physique pour Morton je pense

      Signaler
      1. Avatar
        Steph Du 38 - dim 1 Fév 26 à 15 h 00

        Il est annoncé malade par Ligue+

        Signaler
    8. OL-91
      OL-91 - dim 1 Fév 26 à 14 h 31

      Mission: museler les Dogues !

      Signaler
    9. Avatar
      Polygone - dim 1 Fév 26 à 14 h 33

      On est sûr que Abner est piston?
      Ou il peut être au milieu

      Signaler
    10. OLVictory
      OLVictory - dim 1 Fév 26 à 14 h 34

      Si Morton n'est pas titulaire, ça signifie un pépin physique, forcément

      Signaler
      1. Mimoun
        Mimoun - dim 1 Fév 26 à 14 h 37

        Ou que Paulo fait une rechute 😉...

        Signaler
      2. ShinSekai - dim 1 Fév 26 à 14 h 38

        Ah ben oui, il a pas l'air d'être sur le banc... Ok là ça craint qd même

        Signaler
      3. Avatar
        KIM K - dim 1 Fév 26 à 14 h 59

        Le choix entre De Carvalho , Merah et Nartey est un choix fort de PF c'est dire qu'il le trouve talentueux et le lance comme il l'avait fait avec Hendrick

        Signaler
    11. ShinSekai - dim 1 Fév 26 à 14 h 37

      Alors ils sont souvent à l'ouest mais je vous partage qd même le mini AVC que je viens d'avoir... La notif google m'annonce une compo à 4 derrière avec Moussa en 6 derrière Nartey et Tessmann...

      Signaler
    12. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 1 Fév 26 à 14 h 38

      Décidément Fonseca et Giraldez se sont mis d'accord pour nous faire des surprises cet aprêm.
      Espérons que leurs choix seront les bons !...

      ALLEZ LES GONES et LES FENOTTES !💖et💙

      Signaler
    13. Montcoua
      Montcoua - dim 1 Fév 26 à 14 h 39

      Morton est malade. C'est tout.

      Signaler
      1. ShinSekai - dim 1 Fév 26 à 14 h 42

        Malade ça me va à la limite, on le récupèrera vite! Linfo vient d'où?

        Signaler
        1. Montcoua
          Montcoua - dim 1 Fév 26 à 14 h 45

          Fonseca, lui même 👍

    14. Avatar
      Kodjo - dim 1 Fév 26 à 14 h 39

      Tyler Morton est malade et donc absent de dernière minute aujourd’hui. De ce fait, il n’est pas sur le banc non plus.

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - dim 1 Fév 26 à 14 h 40

        Ca craint

        Signaler
    15. Mimoun
      Mimoun - dim 1 Fév 26 à 14 h 42

      Positivons : si Tyler est malade c'est moins pire qu'une blessure, et au moins on verra ce que vaut le danois....

      Signaler
    16. Avatar
      leroilyon - dim 1 Fév 26 à 14 h 42

      Abner sera au milieu comme contre Brest et Nartey remplace Morton ca peut se comprendre, par contre Kluivert à gauche c'est risqué..

      Signaler
    17. OLVictory
      OLVictory - dim 1 Fév 26 à 14 h 43

      Mbappé blessé à la cuisse, il sera absent

      Signaler
    18. Avatar
      gOLdorak - dim 1 Fév 26 à 14 h 46

      C'est plus que gonflé de lancer Nartey pour l'un des matchs couperets les plus importants de notre saison. Le mec n'a aucun repère, il a fait deux entrainements avec l'équipe, il ne connait strictement rien de la L1, et il est titulaire. N'importe quoi. J'irais même jusqu'à dire que c'est à peu près aussi débile que la titularisation d'Akuokou pour le match le plus important de la saison dernière – on verra bien si Fonseca me donne tort, mais c'est peu dire que je ne sens pas du tout ce match.

      Ca commence vraiment à sentir le retour du Fonseca qui a envie de tirer la couverture à lui et de faire du coaching complètement pété pour bien hurler au monde qu'il est le nouveau Guardiola. J'espère me tromper mais je trouve que ça pue la catastrophe industrielle.

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - dim 1 Fév 26 à 14 h 48

        Et tu mettrais qui au milieu pour remplacer Tolisso et Morton ?

        Signaler
      2. Avatar
        gOLdorak - dim 1 Fév 26 à 14 h 49

        Bon, ceci dit, avec Morton malade et Mangala et Tolisso blessé, ça commence effectivement à faire du monde qui manque au milieu. Je continue de penser que c'était une très mauvaise idée d'aller griller Mangala et Tolisso à Berne. On n'a plus personne pour le vrai match important du mois.

        Signaler
    19. janot06
      janot06 - dim 1 Fév 26 à 14 h 47

      Morton malade ? Donc, Nartey est un choix par défaut du coach ? Je n'aime pas ça, vraiment pas.

      Signaler
    20. Tikitaka55
      Tikitaka55 - dim 1 Fév 26 à 14 h 47

      Quand on regarde la composition, les joueurs, leur polyvalence et les shema tactique ose de fonsceca depuis le début de saison, ca peut etre tout les schéma possible.

      les deux ailiers peuvent jouer milieux et latérale, deux des 3 centraux pouvant jouer latérale, un des milieux peut jouer dc, les attaquant en mo, ailier voir latérale off ....

      la vraie surprise cest la titu de Nartey dans un gros match comme celui la

      Signaler
    21. Mimoun
      Mimoun - dim 1 Fév 26 à 14 h 52

      Surpris aussi de voir Nartey, mais en même temps, vu le banc, qui d'autres ? De Carvalho... dernièrement pas à son aise, et à domicile c'est risqué si ça se passe pas bien de voir le public le siffler (alors que les supporters seront plus indulgents avec le danois pour sa première apparition). Merah ? pas son poste dans cette compo...

      Signaler
    22. Avatar
      gOLdorak - dim 1 Fév 26 à 14 h 53

      Ca va être un carnage. Quelle idée d'avoir grillé les titulaires sur des matchs de coupe d'Europe qui n'étaient même pas décisifs.

      Signaler
    23. florentdu42
      florentdu42 - dim 1 Fév 26 à 14 h 55

      À priori c est un 442.
      AMN mata niakhate Kluivert
      Tessmann
      Abner Nartey
      Endrick Sulc moreira.

      Donc Kluivert a gauche, abner au milieu, et tessmann en 6.

      Par contre, pas de Morton sur le banc non plus.

      Ps, pensée pour abner qui vient d être papa pour la 1ère fois à 5h ce matin d'une fenotte
      Félicitations à la maman 😁

      Allez l OL

      Signaler
    24. Olympien First
      Olympien First - dim 1 Fév 26 à 14 h 55

      Morton n'est pas sur la feuille de match, donc il ne rentrera pas en jeu en cours de match. Blessure? Bizarre quand même...

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - dim 1 Fév 26 à 14 h 56

        Il est malade

        Signaler
    25. Avatar
      leroilyon - dim 1 Fév 26 à 14 h 56

      Salut OLF Morton est malade

      Signaler
    26. Avatar
      fandelol - dim 1 Fév 26 à 14 h 59

      @Cavegone: Un commentaire sur la titularisation de Nartey? Toi qui t'es permis de te foutre de ma gueule quand j'ai dit qu'il entrerait surement en jeu...

      Signaler
    27. Avatar
      ggs - dim 1 Fév 26 à 14 h 59

      Mauvaise nouvelle

      Signaler
    28. Mimoun
      Mimoun - dim 1 Fév 26 à 14 h 59

      On va voir... J'avoue que Kluivert à gauche 😱...
      Bon match et allez l'OL !!!

      Signaler
    29. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 1 Fév 26 à 14 h 59

      Belle accolade entre Coco et Génésio.
      Souvenirs ...
      Bon match à tous.

      Signaler
    30. Avatar
      fandelol - dim 1 Fév 26 à 15 h 01

      https://ohquelbut.online/Lyon---Lille-stre@ming-direct

      Comme d'hab, on remplace l'@ par un a 😉

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Noah Nartey à l'entraînement de l'OL
    OL - Lille : Nartey à la place de Morton, Sulc et Endrick associés 14:15
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    PSG - OL Lyonnes : Katoto en pointe, Renard pas sur la feuille 14:04
    Les joueurs de Laval
    Avant la Coupe de France contre l’OL, Laval continue de s’enfoncer en Ligue 2 13:30
    Morton face à Boga (Nice - OL)
    Ligue 1 - Coupe de France : le programme de l'OL en février 12:45
    Les joueurs de l'OL célébrant avec les supporters après la victoire contre le PAOK
    OL - Lille à guichets fermés… "On doit jouer pour nos supporters" 12:00
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Comme l’OL, Lille compte aussi ses blessés pour ce choc 11:15
    Feerine Belhadj, gardienne de l'OL
    PSG - OL Lyonnes : Endler et Micah absentes, Belhadj titulaire 10:30
    Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
    OL - Lille : avec Abner et Sulc ? 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    PSG - OL Lyonnes, toujours un choc de Première Ligue ? 08:45
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    Sans Tolisso, l'OL aura plus que jamais besoin de Morton contre Lille 08:00
    Endrick buteur lors de Metz - OL
    Avec le nul de l’OM, l’OL a une occasion rêvée en Ligue 1 07:30
    Coupe Gambardella : l'OL file en 8es après un match maîtrisé 31/01/26
    Noah Nartey, nouveau milieu de l'OL
    OL - Lille : premier groupe pour Noah Nartey, retour de Pavel Sulc 31/01/26
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Le choc OM - OL confirmé le 1er mars à 20h45 31/01/26
    OL : Paulo Fonseca évoque le "caractère" des joueurs de Lille 31/01/26
    OL - Lille : Bruno Genesio "sait son équipe capable de rivaliser" 31/01/26
    Mercato : l'OL va se faire prêter l'attaquant Roman Yaremchuk 31/01/26
    Rémi Himbert et Khalis Merah lors d'OL - PAOK
    OL : Paulo Fonseca félicite le centre de formation 31/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut