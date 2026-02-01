Actualités
Morton face à Boga (Nice - OL)
Morton face à Boga (Nice – OL) (Photo by Valery HACHE / AFP)

Ligue 1 - Coupe de France : le programme de l'OL en février

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Février commence fort pour l'OL avec trois matchs en sept jours. Mais ensuite, le groupe aura davantage de temps pour souffler.

    Un dernier coup de collier avant que les organismes puissent souffler un peu plus longtemps. Ces dernières semaines, l'OL enchaîne les rencontres sans se retourner. Et en ce début février, ce sera encore le cas. Il commencera le mois assez fort, avec la réception de Lille ce dimanche, puis de Laval en Coupe de France mercredi.

    Deux matchs cruciaux, car l'un peut lui conférer sept points d'avance sur un rival en Ligue 1. L'autre offrira un billet pour les quarts de finale au gagnant. Pas vraiment le droit à l'erreur donc pour Paulo Fonseca et son groupe. Ce tryptique se conclura à Nantes, dans une Beaujoire désœuvrée par les performances des Canaris qui luttent pour le maintien (07/02).

    Mars commencera par un choc

    À partir de là, le staff aura une semaine pour travailler toutes les confrontations à venir. Ce qui ne sera pas du luxe au vu de l'infirmerie et des pépins physiques. Les Lyonnais accueilleront Nice le dimanche 15 février (20h45), et iront à Strasbourg sept jours plus tard (22/02).

    Moussa Niakhaté et ses partenaires joueront une troisième fois le dimanche soir, avec un choc pour conclure ce programme. Direction Marseille, en trichant un peu, le 1er mars. Une affiche possiblement à quitte ou double, alors que deux unités séparent actuellement les deux clubs olympiens.

    Le calendrier de l'OL en février

    • OL - Lille dimanche à 15 heures (Ligue 1)
    • OL - Laval mercredi à 20h30 (8e de finale de Coupe de France)
    • Nantes - OL samedi 7 février à 21h05 (Ligue 1)
    • OL - Nice le dimanche 15 février à 20h45 (Ligue 1)
    • Strasbourg - OL le dimanche 22 février à 20h45 (Ligue 1)
    à lire également
    Les joueurs de l'OL célébrant avec les supporters après la victoire contre le PAOK
    OL - Lille à guichets fermés… "On doit jouer pour nos supporters"
    1 commentaire
    1. Gerard
      Gerard - dim 1 Fév 26 à 13 h 19

      Ça va être dur mais il faut y croire !

      "Allez l'OL" !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Morton face à Boga (Nice - OL)
    Ligue 1 - Coupe de France : le programme de l'OL en février 12:45
    Les joueurs de l'OL célébrant avec les supporters après la victoire contre le PAOK
    OL - Lille à guichets fermés… "On doit jouer pour nos supporters" 12:00
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Comme l’OL, Lille compte aussi ses blessés pour ce choc 11:15
    Feerine Belhadj, gardienne de l'OL
    PSG - OL Lyonnes : Endler et Micah absentes, Belhadj titulaire 10:30
    Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
    OL - Lille : avec Abner et Sulc ? 09:30
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    PSG - OL Lyonnes, toujours un choc de Première Ligue ? 08:45
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    Sans Tolisso, l'OL aura plus que jamais besoin de Morton contre Lille 08:00
    Endrick buteur lors de Metz - OL
    Avec le nul de l’OM, l’OL a une occasion rêvée en Ligue 1 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Coupe Gambardella : l'OL file en 8es après un match maîtrisé 31/01/26
    Noah Nartey, nouveau milieu de l'OL
    OL - Lille : premier groupe pour Noah Nartey, retour de Pavel Sulc 31/01/26
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Le choc OM - OL confirmé le 1er mars à 20h45 31/01/26
    OL : Paulo Fonseca évoque le "caractère" des joueurs de Lille 31/01/26
    OL - Lille : Bruno Genesio "sait son équipe capable de rivaliser" 31/01/26
    Mercato : l'OL va se faire prêter l'attaquant Roman Yaremchuk 31/01/26
    Rémi Himbert et Khalis Merah lors d'OL - PAOK
    OL : Paulo Fonseca félicite le centre de formation 31/01/26
    Les supporters de l'OL face à Reims
    Ligue 1 : 55 000 billets écoulés pour OL - Lille 31/01/26
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    L'OL Lyonnes anime son avant et après-match contre Saint-Étienne 31/01/26
    Endrick lors d'OL - Brest
    À droite ou dans l'axe, Endrick veut "aider l'OL" 31/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut