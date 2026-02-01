Ligue 1 - Coupe de France : le programme de l'OL en février

Février commence fort pour l'OL avec trois matchs en sept jours. Mais ensuite, le groupe aura davantage de temps pour souffler.

Un dernier coup de collier avant que les organismes puissent souffler un peu plus longtemps. Ces dernières semaines, l'OL enchaîne les rencontres sans se retourner. Et en ce début février, ce sera encore le cas. Il commencera le mois assez fort, avec la réception de Lille ce dimanche, puis de Laval en Coupe de France mercredi.

Deux matchs cruciaux, car l'un peut lui conférer sept points d'avance sur un rival en Ligue 1. L'autre offrira un billet pour les quarts de finale au gagnant. Pas vraiment le droit à l'erreur donc pour Paulo Fonseca et son groupe. Ce tryptique se conclura à Nantes, dans une Beaujoire désœuvrée par les performances des Canaris qui luttent pour le maintien (07/02).

Mars commencera par un choc

À partir de là, le staff aura une semaine pour travailler toutes les confrontations à venir. Ce qui ne sera pas du luxe au vu de l'infirmerie et des pépins physiques. Les Lyonnais accueilleront Nice le dimanche 15 février (20h45), et iront à Strasbourg sept jours plus tard (22/02).

Moussa Niakhaté et ses partenaires joueront une troisième fois le dimanche soir, avec un choc pour conclure ce programme. Direction Marseille, en trichant un peu, le 1er mars. Une affiche possiblement à quitte ou double, alors que deux unités séparent actuellement les deux clubs olympiens.

