Les joueurs de l'OL célébrant avec les supporters après la victoire contre le PAOK
Les joueurs de l’OL célébrant avec les supporters après la victoire contre le PAOK (AFP)

OL - Lille à guichets fermés… "On doit jouer pour nos supporters"

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Ce dimanche (15h), près de 55 000 spectateurs sont attendus à Décines pour OL - Lille. La communion entre les supporters et les joueurs lyonnais est totale.

    Il y avait à peine plus de 26 000 spectateurs jeudi soir pour la dernière en Ligue Europa. Le prestige relatif du PAOK ainsi qu’une qualification déjà acquise n’ont pas poussé les supporters de l’OL à remplir le Parc OL. Néanmoins, le scénario contre le club grec a poussé le stade de Décines à rugir et à s’offrir une vraie communion avec les joueurs au coup de sifflet final. Ce n’est plus vraiment une surprise puisque les moments de partage sont de plus en plus nombreux entre les différentes sphères du club. Ce dimanche, l’affluence va doubler pour la venue du LOSC.

    L’horaire (15h) et l’importance sportive vont permettre de s’approcher de la barre des 55 000 et donc d’avoir un public jouant son rôle de 12e homme. "Nos supporters sont des membres de notre équipe. Avoir plus de supporters ici, c'est un bon signal pour nous. Mais c'est nous qui devons motiver les supporters. Nous voulons continuer à motiver les supporters. Ils viennent aussi parce que nous jouons bien et avons de bons résultats", s’est enthousiasmé Paulo Fonseca.

    Fonseca : "J'utilise les supporters dans mon discours"

    En plus d’un soutien à la maison, les Lyonnais peuvent avant tout se satisfaire de voir leurs supporters répondre présents à l’extérieur. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa, plus d’une fois le parcage visiteurs s’est fait entendre et cela a des répercussions sur le groupe professionnel. "Nous valorisons beaucoup nos supporters. L’ambiance dans le parcage en Suisse (ndlr : à Berne) était exceptionnelle". De quoi pousser Paulo Fonseca à utiliser les supporters "dans (son) discours d’avant-match pour motiver les joueurs"

    3 commentaires
    1. Avatar
      olgoneforever - dim 1 Fév 26 à 12 h 11

      Ah oui ça les supps lyonnais c'est fort !
      Moins de 30 000 contre le Paok et belle ambiance.
      Et puis impossible de ne pas dire : quelle dignité !
      A commencer par les Bad Gone ... et tous les autres supps présents ! J'y étais. J'oublierai jamais.

      J ai entendu pour sardines - Lens " le meilleur public d'Europe !" ... A mourir de rire ! Enfin quand on pense à Valbuena c'est plutôt à vomir ...

      Mais énorme bravo au staff pour ce respect exprimé pour les supporters lyonnais et autres qui viennent de très loin aussi !
      J'ai la chance d'être abonné et je les soutiendrai en pensant à tous ceux qui ne peuvent venir mais qui l'Olympique Lyonnais dans le cœur !

      .

      Signaler
    2. Mouss
      Mouss - dim 1 Fév 26 à 12 h 12

      On sera plus autours des 56k/57k cet après-midi. Et bon c'est pas le match de jeudi qui a permit de faire un GF ^^ On le savait quasiment dés le début de la semaine que le stade serait plein. ALLEZ L'OL!

      Signaler
    3. Juni38
      Juni38 - dim 1 Fév 26 à 12 h 17

      Et dire que le golfeur Laurent Blanc, prétendait qu'il n'y avait pas de bons supporter à Lyon...
      L'équipe n'était pas poussée par le public...

      Signaler

