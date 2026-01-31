Actualités
Les supporters de l'OL face à Reims
Les supporters de l'OL face à Reims

Ligue 1 : 55 000 billets écoulés pour OL - Lille

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Réception cruciale pour la suite. L'OL accueille Lille dimanche à 15 heures. Et le stade devrait faire du bruit avec plus de 55 000 spectateurs attendus.

    Les amateurs de l'adage "match à six points" pourraient ressortir du bois dimanche à l'occasion de la confrontation entre l'OL et Lille. À 15 heures, le quatrième de Ligue 1 reçoit le cinquième, le premier ayant quatre longueurs d'avance sur son poursuivant. Nul besoin d'être mathématicien pour comprendre l'importance de ce rendez-vous.

    Et les supporters de l'Olympique lyonnais ont bien intégré cette donnée. Comme c'est le cas depuis plusieurs mois, ils se prennent au jeu, et seront nombreux à remplir les travées du stade lors de la partie dominicale. Le club a confié que 55 000 billets avaient trouvé preneur samedi matin.

    L'engouement grandit autour de cette équipe

    On dépassera donc cette marque au coup d'envoi dans 24 heures. Après les 26 149 spectateurs de jeudi contre le PAOK (4-2) et les 46 046 personnes présentes pour Brest (2-1), on voit bien que l'affiche n'est pas anodine. Surtout que l'engouement autour de l'équipe grandit au fur et à mesure que les victoires s'enchaînent et que les espérances augmentent.

    On se rapprochera, en restant assez loin tout de même, du record d'affluence battu cette année avec la venue du PSG (58 257). Mais il faut dire que l'horaire est traditionnellement celui des rencontres entre amateurs dans les championnats régionaux et départementaux.

    3 commentaires
    1. Gerard
      Gerard - sam 31 Jan 26 à 15 h 10

      En jouant séreusement, avec concentration...

      On va observer notre petit Nartey (21 ans le 10 mai) avec attention s'il joue. J'ai hâte !

      " Allez l'OL" !

      Signaler
    2. Avatar
      Poupette38 - sam 31 Jan 26 à 15 h 22

      😭😭😭❤️💙

      Signaler
    3. Avatar
      kazo le rouge - sam 31 Jan 26 à 15 h 35

      la preuve qu un match à 15h ...ça marche aussi....un lion contre des dogues ...ça risque de "saigner"
      et l impact physique des LILLOIS n 'est pas à négliger
      néanmoins je mets une pièce sur la victoire de l OL 2-1 OU 3-2

      Signaler

