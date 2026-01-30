En amont de la victoire contre le PAOK, le Parc OL a rendu un vibrant hommage aux sept supporters grecs décédés mardi. Le moment de recueillement s’est déroulé dans un silence de cathédrale à Décines.
Il n’y a eu qu’à voir l’expression sur les visages de nombreux journalistes grecs présents jeudi à Décines pour comprendre que le Parc OL avait marqué des points dans leur esprit. Jeudi soir, la communion entre les joueurs lyonnais et leurs supporters a été totale après la victoire contre le PAOK (4-2). Mais l’autre grand moment de la soirée s’est déroulé juste avant ces dernières 90 minutes de la phase de ligue de la Ligue Europa. Comme l’OL l’avait annoncé en amont de la rencontre, le stade a rendu un hommage aux sept supporters décédés tragiquement mardi en Roumanie alors qu’ils se rendaient à Décines. Le parcage resté fermé suite à la décision des groupes de supporters et du PAOK arborait une banderole sur laquelle l’on pouvait lire : "Reposez en paix, nos frères".
Les Grecs touchés par l'attention et le respect
Cette banderole avait été posée par le club grec qui a quand même pu compter sur une grosse centaine de supporters, présents à côté du parcage. Tous ont activé le flash de leur téléphone pour saluer la mémoire de leurs défunts compatriotes alors que le Parc OL se lançait dans une minute de silence à couper le souffle. Avant même le coup de sifflet de l’arbitre central, tout le stade s’est levé d’un seul homme et s’est plongé dans un silence de cathédrale. Un respect plus qu’apprécié par les journalistes grecs, touchés par ce silence.
Sans un accroc effectivement. Les pauvres victimes méritaient bien ça.
J etais au Groupama hier soir avec des collègues.
Je suis venu un peu en dilettante pour assister à un match avec une équipe B comme on dit, un peu aussi accro à cette dynamique de notre club bien aimé et à ce vent de fraîcheur, de bonheur ressenti à chaque rencontre : et hier soir j'ai été encore comblé.
Je raconte ça parce que je ressens en ce moment une certaine communion dans ce stade. Ce que ces malheureux fans du Paok vivaient comme nous certainement.
Et pour cet hommage pour ce terrible drame cela s'est révélé.
Je suis venu un peu aussi pour l'amour de ce magnifique pays qu'est la Grèce. J'étais d'ailleurs avec trois grecques venus de Tessalonique. Nous avons partagé cet hommage qui a été lancé avant les officiels par les Bad Gone avec DIGNITÉ : bien à eux.
Fier aussi de tous les supporters présents pour cet hommage très respectueux et très émouvant.