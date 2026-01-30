En amont de la victoire contre le PAOK, le Parc OL a rendu un vibrant hommage aux sept supporters grecs décédés mardi. Le moment de recueillement s’est déroulé dans un silence de cathédrale à Décines.

Il n’y a eu qu’à voir l’expression sur les visages de nombreux journalistes grecs présents jeudi à Décines pour comprendre que le Parc OL avait marqué des points dans leur esprit. Jeudi soir, la communion entre les joueurs lyonnais et leurs supporters a été totale après la victoire contre le PAOK (4-2). Mais l’autre grand moment de la soirée s’est déroulé juste avant ces dernières 90 minutes de la phase de ligue de la Ligue Europa. Comme l’OL l’avait annoncé en amont de la rencontre, le stade a rendu un hommage aux sept supporters décédés tragiquement mardi en Roumanie alors qu’ils se rendaient à Décines. Le parcage resté fermé suite à la décision des groupes de supporters et du PAOK arborait une banderole sur laquelle l’on pouvait lire : "Reposez en paix, nos frères".

Les Grecs touchés par l'attention et le respect

Cette banderole avait été posée par le club grec qui a quand même pu compter sur une grosse centaine de supporters, présents à côté du parcage. Tous ont activé le flash de leur téléphone pour saluer la mémoire de leurs défunts compatriotes alors que le Parc OL se lançait dans une minute de silence à couper le souffle. Avant même le coup de sifflet de l’arbitre central, tout le stade s’est levé d’un seul homme et s’est plongé dans un silence de cathédrale. Un respect plus qu’apprécié par les journalistes grecs, touchés par ce silence.