Buteur pour la première fois de sa carrière, Khalis Merah a participé au festival de l’OL Académie contre le PAOK (4-2). Le milieu a souligné le travail d’un groupe qui vit bien.

On dit souvent qu’un groupe qui vit bien est une expression facile dans le football. Pourtant, depuis plusieurs mois, c’est bien le sentiment qui transpire au moment de parler de cet OL 2025-2026. Comme l’a rappelé Matthieu Louis-Jean, le club lyonnais revient de tellement loin que de le voir finir premier de la phase de ligue de la Ligue Europa est presque une surprise sans nom. Et en même temps le résultat d’un travail quotidien et de tout un club qui tire désormais dans le même sens.

Jeudi soir, la communion était presque totale avec les supporters, grâce notamment à l’apport de la jeunesse. Elle fut symbolisée par Rémi Himbert, mais Khalis Merah y a apporté sa pierre également. "Honnêtement, il n'y a pas de secret (à la série de victoires). On a un groupe incroyable, tout le monde s'entend bien, tout le monde s'aide. Je pense que ça fait notre force. On est sur une belle lancée, mais chaque match, on se dit qu'on doit faire mieux que le précédent. Pour être honnête, on oublie déjà ce match et on se concentre sur le match de dimanche."

"Afonso Moreira m'avait prédit mon but"

Comme la direction, les joueurs ont choisi de ne pas s’enflammer après cette qualification en huitièmes et cette première place. La déception serait tellement grande qu’il faut raison garder, d’autant plus que six des huit adversaires de l’OL dans cette Ligue Europa ont fini éliminés de cette phase de ligue. "Finir premier, c'est une fierté collective, on avait à cœur de gagner ce match. On se concentre sur la seconde phase. On ne regarde pas trop devant ou dans le passé parce qu'on sait qu'on a fait la moitié du job. C'est une nouvelle compétition qui commence."

Toutefois, Merah ne boudait pas son plaisir et sa "fierté" de voir l’Académie porter l’OL contre le PAOK (4-2). Avec un premier but en professionnel, le jeune milieu a participé à cet effort collectif pour "enfin se montrer décisif. On en avait parlé à la mi-temps avec Afonso (Moreira), qui m'a dit : 'Je vais fixer, je te fais la passe et tu marques'. C'est ce qui s'est passé, donc déjà, je le remercie. Après, ça va très vite, on n'a pas le temps de calculer, c'est de l’instinct."