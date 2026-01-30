L’OL porte le football français à l’indice UEFA

Après la dernière journée de Ligue Europa et la première place de l’OL, tous les regards sont tournés vers la phase finale. Néanmoins, le club lyonnais a encore fait honneur à sa réputation sur la scène européenne, en rapportant le plus de points à la France à l’indice UEFA.

Jeudi soir, l’OL disputait son 300e match en Coupe d’Europe contre le PAOK (4-2). Seul le PSG fait désormais mieux, mais le club lyonnais reste encore une référence française sur le Vieux Continent. Il n’y a qu’à voir les sept victoires en huit matchs dans cette Ligue Europa pour comprendre que l’OL ne laissera jamais de côté une rencontre européenne. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir vu Paulo Fonseca faire du turnover sur cette phase de ligue, mais l’Europe reste dans l’ADN lyonnais.

À l’issue des différentes phases de ligue, que ce soit en Ligue des champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence, l’OL est le club qui a rapporté le plus de points à la France cette année à l’indice UEFA. Avec 21.000, les Lyonnais devancent le PSG (19.500), Strasbourg (17.000), Monaco (15.000), Marseille (12.000), Lille (9.750) et Nice (2.000).

Devant Monaco et l'OM sur les cinq dernières années

Sur les cinq dernières saisons, le PSG reste la locomotive du football français avec une sixième place au général, mais l’OL est loin de faire tâche. Ce n’est cependant pas faute d’avoir manqué de nombreuses campagnes européennes. Pourtant, le club lyonnais continue de refaire son retard et pointe désormais à la troisième place des clubs français derrière le champion d’Europe en titre et le LOSC. Avec 67.750, le club lillois est 29e du général, tandis que l’OL occupe la 31e place (64.750) devant des "habitués" européens tels que Monaco ou l’OM…