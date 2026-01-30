Actualités
Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco – OL (Photo by Valery HACHE / AFP)

L’OL porte le football français à l’indice UEFA

  David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Après la dernière journée de Ligue Europa et la première place de l’OL, tous les regards sont tournés vers la phase finale. Néanmoins, le club lyonnais a encore fait honneur à sa réputation sur la scène européenne, en rapportant le plus de points à la France à l’indice UEFA.

    Jeudi soir, l’OL disputait son 300e match en Coupe d’Europe contre le PAOK (4-2). Seul le PSG fait désormais mieux, mais le club lyonnais reste encore une référence française sur le Vieux Continent. Il n’y a qu’à voir les sept victoires en huit matchs dans cette Ligue Europa pour comprendre que l’OL ne laissera jamais de côté une rencontre européenne. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir vu Paulo Fonseca faire du turnover sur cette phase de ligue, mais l’Europe reste dans l’ADN lyonnais.

    À l’issue des différentes phases de ligue, que ce soit en Ligue des champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence, l’OL est le club qui a rapporté le plus de points à la France cette année à l’indice UEFA. Avec 21.000, les Lyonnais devancent le PSG (19.500), Strasbourg (17.000), Monaco (15.000), Marseille (12.000), Lille (9.750) et Nice (2.000).

    Devant Monaco et l'OM sur les cinq dernières années

    Sur les cinq dernières saisons, le PSG reste la locomotive du football français avec une sixième place au général, mais l’OL est loin de faire tâche. Ce n’est cependant pas faute d’avoir manqué de nombreuses campagnes européennes. Pourtant, le club lyonnais continue de refaire son retard et pointe désormais à la troisième place des clubs français derrière le champion d’Europe en titre et le LOSC. Avec 67.750, le club lillois est 29e du général, tandis que l’OL occupe la 31e place (64.750) devant des "habitués" européens tels que Monaco ou l’OM…

      gg - ven 30 Jan 26 à 11 h 41

      Hello,

      l'OL peut être très fier de son parcours, et tout le football français (je l'espère) les remercie.
      Maintenant les phases finales vont démarrer et l'OL devra se montrer fort, très fort et c'est dans ces double confrontations que nous aurons besoin d'un Fonseca aussi bon en préparation que durant la lecture des rencontres.

      Sur le match d'hier, côté OL c'était le résultat parfait avec en plus la jeunesse à la fête.
      Ça m'a rappelé le match de ligue des champions sous Paul Le Guen, en phase de groupe où l'OL était assuré de sortir premier. Il avait alors sortie la classe biberon qui avait alors gagné 5-0 face au Sparta Pragues avec notamment deux buts de baby gone Bryan Bergougnoux et Sylvain Idangar.

      En résumé, pour nos jeunes, le plus dur commence, mais de ce que j'ai vu de Himbert, Merah, Goncalves, Hamdani il y a de quoi avoir de l'espoir, car leurs prises de balles sont dans le bon sens et ont une capacité à éliminer sur leurs premiers appuis. Pour AGR j'ai plus de mal car ses conduites de balles sont quand même pas franchement maîtrisées mais il a un côté buffle qui fait que ça passe.

      Le seul jeune sur lequel j'ai vraiment plus de mal à le voir se développer c'est Mathys de Carvalho, qui a quand même une belle qualité de passe et une belle orientation du jeu, mais dans les duels, la vitesse et la concentration c'est moyen. Il me semble qu'hier c'est lui qui lance l'attaquant grec en profondeur qui va obtenir le corner du second but.

      Enfin côté grec, hormis l'état d'esprit très négatif, notamment de leur coach, j'ai aimé deux joueurs en particulier.
      Le premier est celui qui a eu la malheur d'avoir un carton rouge, il est percutant, puissant et capables de décalages sur des prises de balles.
      Le second est leur avant centre qui était un poison injouable, il a une puissance et une abnégation qui fait qu'il n'est jamais battu ou éliminé, en plus d'avoir apparemment un bon sens du but. C'est typiquement le joueur Fonseca compatible pour ce poste.

      

