À deux jours d'OL - Lille, Pavel Sulc de retour à l'entraînement

Ce vendredi, au lendemain de la victoire contre le PAOK, seuls les remplaçants de la veille et les joueurs non qualifiés ont effectué une séance. L'occasion de revoir Pavel Sulc sur les terrains à deux jours d'OL - Lille.

Il y avait des sourires ce vendredi matin sur le terrain numéro 2 du GOLTC. Au lendemain de la victoire contre le PAOK (4-2) et d'une première place validée dans la phase de ligue, Paulo Fonseca était déjà sur le pont. Avec un effectif réduit. Non pas à cause des blessures, mais tout simplement car la séance du jour n'a concerné que les remplaçants de jeudi soir et les joueurs non qualifiés en Europe comme Endrick, Hans Hateboer ou encore Noah Nartey. Tous devraient venir garnir les rangs du groupe qui sera retenu pour la venue de Lille, dimanche (15h).

Toujours pas de retour à l'entraînement pour Mangala

Ils ne devraient pas être les seuls puisque cet entraînement en petit comité a permis de revoir Pavel Sulc. L'attaquant tchèque avait dû faire l'impasse sur le déplacement à Metz puis le match de Ligue Europa à cause d'une gêne ressentie contre les Young Boys de Berne. À voir son sourire, tout semble rentrer dans l'ordre et le meilleur buteur de l'OL cette saison devrait retrouver sa place contre le LOSC. En revanche, pas de trace de Corentin Tolisso forfait dimanche, d'Orel Mangala ni de Rachid Ghezzal, toujours blessés et qui accompagnent Nicolas Tagliafico, Ernest Nuamah et Malick Fofana à l'infirmerie.