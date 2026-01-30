À Lyon depuis un mois déjà, Endrick continue de prendre ses marques. Ses bons débuts avec l’OL en font l’attraction de cette seconde partie de saison.

Ce n’était que le FC Metz et c’était un peu journée portes ouvertes au stade Saint-Symphorien. Néanmoins, Endrick a été le grand artisan de la victoire de l’OL contre la lanterne rouge, dimanche dernier. Pour la première fois de sa carrière, le Brésilien a inscrit un triplé. Trois buts qui viennent valider ces trois premières semaines dans le club lyonnais. Ayant fait ses débuts à Lille le 11 janvier dernier, Endrick n’en finit plus de se montrer décisif.

Enfin qualifié en Ligue Europa à partir des huitièmes

Quatre buts et une passe en trois matchs, difficile de faire mieux pour des débuts. Cependant, le joueur prêté par le Real Madrid ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. "Il faut qu’ils (les supporters) s’attendent à ce que je me batte pour eux sur le terrain. Tant que je serai ici, je ferai tout pour Lyon, a-t-il déclaré à Ligue 1+. Je ne suis pas venu pour rigoler, ou, comme on dit au Brésil, faire des blagues. Je suis venu pour jouer, pour gagner puis pour les aider". Qualifié pour la Ligue Europa à partir des huitièmes de finale, Endrick ne devrait pas être de trop pour aider l’OL à atteindre ses objectifs.