Endrick attaquant de l'OL
Endrick attaquant de l’OL (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Endrick n’est pas "venu rigoler et faire des blagues" en Ligue 1 et à l’OL

  • par David Hernandez
  2 Commentaires

    • À Lyon depuis un mois déjà, Endrick continue de prendre ses marques. Ses bons débuts avec l’OL en font l’attraction de cette seconde partie de saison.

    Ce n’était que le FC Metz et c’était un peu journée portes ouvertes au stade Saint-Symphorien. Néanmoins, Endrick a été le grand artisan de la victoire de l’OL contre la lanterne rouge, dimanche dernier. Pour la première fois de sa carrière, le Brésilien a inscrit un triplé. Trois buts qui viennent valider ces trois premières semaines dans le club lyonnais. Ayant fait ses débuts à Lille le 11 janvier dernier, Endrick n’en finit plus de se montrer décisif.

    Enfin qualifié en Ligue Europa à partir des huitièmes

    Quatre buts et une passe en trois matchs, difficile de faire mieux pour des débuts. Cependant, le joueur prêté par le Real Madrid ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. "Il faut qu’ils (les supporters) s’attendent à ce que je me batte pour eux sur le terrain. Tant que je serai ici, je ferai tout pour Lyon, a-t-il déclaré à Ligue 1+. Je ne suis pas venu pour rigoler, ou, comme on dit au Brésil, faire des blagues. Je suis venu pour jouer, pour gagner puis pour les aider". Qualifié pour la Ligue Europa à partir des huitièmes de finale, Endrick ne devrait pas être de trop pour aider l’OL à atteindre ses objectifs.

    2 commentaires
    1. Avatar
      piedicortedigaggio - ven 30 Jan 26 à 12 h 45

      C'est super. Mais restons calme. Il n'a que 19 ans. Peut-être que toutes ces prestations ne seront pas aussi éblouissantes que contre Metz.

      Très curieux de découvrir notre jeune danois. Va-t-il le lancer directement contre Lille ? Pas évident pour lui de se cogner dès le premier match un briscard comme Benjamin André (j'adore ce joueur lillois par ailleurs). Peut-être que l'introduire d'abord contre Laval serait pas mal ?...
      A voir !

    2. Avatar
      brad - ven 30 Jan 26 à 13 h 12

      Il doit savoir que deux de ses compatriotes Paqueta et Guimaraes n'étaient pas venu pour rigoler , hélas on nous les a volé.......
      Nous allons voir si il peut confirmer car il va être attendu, pour l'instant il joue en solo dès sa prise de balle c'est direction la cage adverse, pas grand monde assez rapide pour lui servir d'appui, d'ailleurs je n'ai pas encore vu avec qui il pourrait avoir des automatismes . Les grands attaquants ont en général un " porteur d'eau " , quoique Ronaldhino prenait la balle au milieu du terrain et la remettait sans aide de personne au milieu de la cage.....nous allons suivre le phénomène.

