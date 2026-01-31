Le discours était tenu par tous les acteurs ces dernières heures. Fort de ses 9 succès consécutifs, l'OL ne s'enflamme pas, conscient que la route sera encore très longue.

Qui aurait pu prédire que cet OL version 2025-2026 serait celui se rapprochant le plus de la marque des 14 victoires de rang de 2006 ? Franchement, il n'est pas certain qu'une boule de cristal ou des cartes de tarot auraient été d'une grande aide pour prévoir ce qu'allaient réaliser Paulo Fonseca et ses troupes ces dernières semaines.

Plongé dans une dynamique assez folle - 9 succès consécutifs -, le groupe rhodanien vient de terminer premier de la phase de classement de la Ligue Europa. Il est en plus quatrième de Ligue 1 et huitième de finaliste de la Coupe de France. Tout va bien donc, et cela nous donne envie d'être déjà dans le sprint final, avec toutes ces choses intéressantes à observer et à analyser.

"On sait d'où on vient", Louis-Jean

Mais nous en sommes encore loin, et c'est sans doute pour ça que les différents acteurs du club ont livré des discours tempérés ces dernières heures. À commencer par Matthieu Louis-Jean. "On profite, on apprécie le moment. Honnêtement, on sait d'où on vient. On ne va pas fanfaronner. L'équipe va continuer de travailler. On a un match important dimanche. C'est sûr que c'est une très belle soirée pour nous. On est très heureux du résultat et d'être premiers en coupe d'Europe, appréciait le directeur technique après la victoire face au PAOK jeudi (4-2). Mais maintenant, il va falloir retourner sur le terrain et essayer de gagner contre Lille."

Le dirigeant affirmait qu'au sein du vestiaire, il n'y a "vraiment pas d'euphorie. Pas du tout. Je pense qu'on est dans le travail. Encore une fois, je le répète, mais on sait d'où on vient. C'est peut-être ce qui nous fait rester les pieds sur terre, confiait l'ex-défenseur. Ce qui est important, c'est la prochaine rencontre." Comme si avoir frôlé le pire l'été passé avait ramené l'institution à la raison.

Les joueurs aussi restent prudents

Un discours qui a visiblement fait mouche chez les joueurs. Même les plus jeunes ont bien intégré la pensée générale. "Honnêtement, il n'y a pas de secret (à la série de succès). "On a un collectif incroyable, tout le monde s'entend bien, s'entraide. Je pense que ça fait notre force. On est sur une belle lancée, mais à chaque fois, on se dit qu'on doit faire mieux que précédemment, affirmait Khalis Merah. Pour être honnête, on oublie déjà cette partie et on se concentre sur l'affiche de dimanche."

On est donc assez loin de l'emballement qui enfièvre les supporters au gré des résultats positifs. Probablement une bonne chose, alors que le LOSC, en chasseur, essayera de faire une partie de son retard ce week-end. À l'image d'un boxeur qui remet sa ceinture en jeu en montant sur le ring, l'Olympique lyonnais doit à chaque sortie "repartir de zéro".

Depuis le banc, le staff veille à ne pas se projeter trop loin dans le calendrier. "Je regarde toujours le classement. Mais prenons match par match, c'est le principal. On sait que nous traversons une bonne période, et nous voulons la prolonger. Sauf que le championnat est très compétitif. S'imposer, c'est difficile, rappelait Paulo Fonseca. C'est pourquoi j'ai dit aux gars que notre objectif est toujours le prochain adversaire."

"On a rien gagné encore", Fonseca

Aucune enflammade donc, ce que réprouverait de toute façon l'entraîneur portugais. "Nous avons un effectif équilibré, et c'est très important. J'essaie de maintenir cela. On n'a rien remporté encore. Il reste du temps avant la fin de la saison. Je n'aime pas l'euphorie. [...] J'ai beaucoup d'expérience dans ce milieu. Je sais que lorsqu'on gagne, c'est normal que l'opinion soit positive. Et c'est l'inverse après les défaites. Je respecte cela, et moi aussi, je dois être équilibré. Il nous reste beaucoup à faire et des progrès à effectuer", a glissé le coach passé par l'AC Milan.

L'OL avance pas à pas dans son exercice 2025-2026 décidément passionnant et surprenant. Où cela le mènera-t-il ? Impossible de se prononcer aujourd'hui, mais si la courbe ascendante se poursuit, la suite pourrait être captivante.