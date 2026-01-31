Actualités
Abner (OL) face à Strasbourg
Abner (OL) face à Strasbourg (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Ligue 1 : l'OL sait quand il affrontera Nice et Strasbourg

  • par Gwendal Chabas

    • La programmation est tombée vendredi en fin de journée. Les deux affiches de l'OL contre Nice et Strasbourg auront lieu les dimanches 15 et 22 février.

    Les supporters de l'OL peuvent réserver la tranche du dimanche soir à leur club favori. Au cours des prochaines semaines, les coéquipiers de Moussa Niakhaté joueront très souvent sur cette case horaire. Suite aux tirages au sort des barrages de la Ligue des champions et de la Ligue Europa vendredi, la LFP a dévoilé la programmation des journées 22 et 23. Soit pour l'Olympique lyonnais la réception de Nice (15 février) et le déplacement à Strasbourg (22 février).

    Trois matchs de suite le dimanche soir

    À chaque fois, ces matchs se joueront le dimanche à 20h45, en conclusion du week-end de football. Ces affiches seront à retrouver sur la plateforme Ligue 1+, qui retransmet la majorité de la compétition. Ce sera la même chose, bien que l'officialisation ne soit pas encore tombée, pour la J24, avec l'alléchant déplacement au Vélodrome pour y défier Marseille le dimanche 1er mars.

    Trois fois de suite, Paulo Fonseca et sa troupe auront donc le privilège, ou pas, d'être les acteurs de la "grande rencontre" de la journée. Cette période marquera également le retour à un rythme moins soutenu, à raison d'une sortie par semaine. Mais cela ne durera pas. On assistera au retour de la C3 avec le 8e les 12 et 19 mars, et potentiellement, à un quart de finale de coupe de France le 4 mars.

    à lire également
    Les joueurs de l'OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles
    Malgré ses 9 victoires d'affilée, l'OL ne cède pas au chant des sirènes

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    Clémence Gonçalves au sifflet du choc PSG - OL Lyonnes 09:25
    Les joueurs de l'OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles
    Malgré ses 9 victoires d'affilée, l'OL ne cède pas au chant des sirènes 08:40
    Abner (OL) face à Strasbourg
    Ligue 1 : l'OL sait quand il affrontera Nice et Strasbourg 08:00
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    OL : Mangala encore sur le flanc pour "dix jours" 07:30
    Ruddy Buquet
    Coupe de France : Ruddy Buquet aux commandes d’OL - Laval 30/01/26
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : le programme du week-end 30/01/26
    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    OL - Ligue Europa : Morton désormais sous la menace comme Mata et Kluivert 30/01/26
    John Textor, propriétaire de l'OL et patron d'Eagle Football
    Révoqué d'Eagle Football, Textor ne peut plus vendre de joueurs à Botafogo 30/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    Fonseca (OL) : "Nous n'avons encore rien gagné" 30/01/26
    Noah Nartey à l'entraînement de l'OL
    OL - Lille : Sulc disponible, première convocation à venir pour Nartey 30/01/26
    Alejandro Gomes Rodriguez félicité par Moussa Niakhaté lors d'OL - PAOK
    OL - Ligue Europa : Himbert détrône Benzema avant de l’être à son tour par Gomes Rodriguez 30/01/26
    Endrick attaquant de l'OL
    Endrick n’est pas "venu rigoler et faire des blagues" en Ligue 1 et à l’OL 30/01/26
    Pavel Sulc lors de Young Boys Berne - OL
    À deux jours d'OL - Lille, Pavel Sulc de retour à l'entraînement 30/01/26
    Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
    L’OL porte le football français à l’indice UEFA 30/01/26
    La banderole déployée par les Bad Gones en hommage aux supporters décédés du PAOK
    OL - PAOK (4-2) : un hommage émouvant et respecté par le Parc OL 30/01/26
    Khalis Merah lors de Young Boys - OL
    Merah (OL) : "Une nouvelle Ligue Europa va commencer en huitièmes" 30/01/26
    Adam Karabec après son but lors d'OL - PAOK
    En finissant premier, l’OL ne veut pas s'enflammer pour autant 30/01/26
    Rémi Himbert et Khalis Merah lors d'OL - PAOK
    Himbert après OL - PAOK (4-2) : "Un but que j'ai travaillé" 30/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut