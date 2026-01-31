Ligue 1 : l'OL sait quand il affrontera Nice et Strasbourg

La programmation est tombée vendredi en fin de journée. Les deux affiches de l'OL contre Nice et Strasbourg auront lieu les dimanches 15 et 22 février.

Les supporters de l'OL peuvent réserver la tranche du dimanche soir à leur club favori. Au cours des prochaines semaines, les coéquipiers de Moussa Niakhaté joueront très souvent sur cette case horaire. Suite aux tirages au sort des barrages de la Ligue des champions et de la Ligue Europa vendredi, la LFP a dévoilé la programmation des journées 22 et 23. Soit pour l'Olympique lyonnais la réception de Nice (15 février) et le déplacement à Strasbourg (22 février).

Trois matchs de suite le dimanche soir

À chaque fois, ces matchs se joueront le dimanche à 20h45, en conclusion du week-end de football. Ces affiches seront à retrouver sur la plateforme Ligue 1+, qui retransmet la majorité de la compétition. Ce sera la même chose, bien que l'officialisation ne soit pas encore tombée, pour la J24, avec l'alléchant déplacement au Vélodrome pour y défier Marseille le dimanche 1er mars.

Trois fois de suite, Paulo Fonseca et sa troupe auront donc le privilège, ou pas, d'être les acteurs de la "grande rencontre" de la journée. Cette période marquera également le retour à un rythme moins soutenu, à raison d'une sortie par semaine. Mais cela ne durera pas. On assistera au retour de la C3 avec le 8e les 12 et 19 mars, et potentiellement, à un quart de finale de coupe de France le 4 mars.