Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG (@LFFP)

Clémence Gonçalves au sifflet du choc PSG - OL Lyonnes

  • par Gwendal Chabas

    • L'OL Lyonnes rend visite au PSG dimanche à 15 heures. Une affiche dirigée par l'arbitre Clémence Gonçalves.

    Disons que l'OL Lyonnes n'est pas inquiété au classement. Avec dix points d'avance sur le FC Nantes et le Paris FC, ses dauphins, il a de la marge et de quoi voir venir dans cette quête de la première place de D1. Dimanche, il peut d'ailleurs frapper un grand coup. Les joueuses de Jonatan Giráldez se mesurent au PSG à 15 heures. Les Parisiennes étant redescendues au quatrième rang suite à une lourde sanction administrative.

    Devenue arbitre fédérale de niveau 1 en 2025

    Véritable choc de la 14e journée de Première Ligue, ce duel aura lieu au Parc des Princes. Il sera dirigé par Clémence Gonçalves. La jeune officielle de 31 ans a obtenu le statut d'arbitre fédéral de niveau 1 en 2025. Mais cela n'a pas empêché cette fonctionnaire de croiser à de nombreuses reprises la route du club lyonnais.

    Elle était par exemple au sifflet de la confrontation contre le Paris Saint-Germain en février 2024, ou face à Guingamp, Reims ou encore Montpellier en 2023. Dimanche, elle sera aux commandes de la rencontre avec deux assistantes : Violette Le Chevert et Siham Boudina. Morgane Chignard sera la quatrième arbitre, chargée des changements et du temps additionnel.

