Avant la Coupe de France contre l’OL, Laval continue de s’enfoncer en Ligue 2

  • par David Hernandez
    • Adversaire de l’OL en huitième de finale de Coupe de France, Laval est mal en point en Ligue 2. Les Lavallois ont enchaîné un sixième match sans victoire en championnat.

    Pour l’OL, les différentes compétitions s’enchaînent. Après la Ligue Europa jeudi dernier, la Ligue 1 ce dimanche (15h), les coéquipiers de Moussa Niakhaté disputeront un nouveau tour de Coupe de France. Il se jouera mercredi à 20h30 du côté de Décines avec en jeu une place pour les quarts de finale de la compétition. Cela ne semble pas être une mission impossible puisque l’OL affronte une formation de Ligue 2 avec Laval. La formation de Mayenne est loin d’être l’ogre insurmontable, mais attention au piège. La Coupe de France reste une bouffée d’oxygène pour les hommes d’Olivier Frapolli, car en championnat, cela reste plus que compliqué.

    Cinq défaites en six matchs

    Après 21 journées disputées, le Stade Lavallois pointe à l’avant-dernière place du championnat avec seulement seize points engrangés. Avant de se rendre à Décines mercredi, Laval disputait un match de championnat et il ne s’est pas vraiment rassuré. À la maison, les coéquipiers de Titouan Thomas se sont inclinés 1-0 et n’ont désormais plus qu’un point d’avance sur Bastia, lanterne rouge. Cela fait d’ailleurs depuis le 25 novembre et un voyage en Corse que les Lavallois n’ont plus gagné en Ligue 2 (cinq défaites et un nul).

