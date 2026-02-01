Actualités
Paulo Fonseca après la victoire de l'OL contre Lille
Paulo Fonseca après la victoire de l’OL contre Lille (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Mercato : Fonseca confirme l’arrivée d’un attaquant

  • par David Hernandez
  • 6 Commentaires

    • À vingt-quatre heures de la fin du mercato, l’OL s’active pour étoffer le groupe de Paulo Fonseca. Le coach portugais a confirmé l’arrivée d’un attaquant qui devrait être, sauf surprise, Roman Yaremchuk.

    Ce dimanche après-midi, Pavel Sulc n’a pas passé la meilleure de ses sorties depuis son arrivée à l’OL. L’attaquant tchèque n'a pas eu beaucoup ballons et n’a donc rien eu à se mettre sous la dent. Ce ne fut pas mieux pour Endrick, mais l’effort collectif a eu raison de la possession lilloise (victoire 1-0). Si au milieu de terrain, Paulo Fonseca a dû bricoler et lancer dans le grand bain Noah Nartey, les solutions offensives ne sont pas légion non plus. Rémi Himbert a remplacé Sulc en fin de match et l’entraîneur lyonnais aimerait bien avoir une solution de repli pour suppléer Sulc en cours de match.

    Un profil qui correspond aux demandes de Fonseca

    Cela ne devrait plus tarder puisque le Portugais a confirmé qu’un "attaquant va arriver". Tout sauf un secret et une surprise car ce poste avait été érigé comme une priorité de la fin du marché des transferts. À 24h du dénouement hivernal, l’OL s’active et va donc signer Roman Yaremchuk, en provenance de l’Olympiakos. L’attaquant ukrainien, qui correspond au profil souhaité par Fonseca, devait débarquer ce dimanche à Lyon et signera très certainement son prêt de quatre mois lundi avant 20h, horaire de la fin du mercato.

    6 commentaires
    1. OLVictory
      OLVictory - dim 1 Fév 26 à 18 h 59

      Il y aura du suspense jusqu'au dernier jour du mercato.

      Signaler
    2. Avatar
      Sherman28 - dim 1 Fév 26 à 19 h 06

      Par contre, ce serait bien de conserver Kluivert. J'ai lu quelque part qu'il pourrait partir sur ce mercato en cas de belle offre...

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - dim 1 Fév 26 à 19 h 08

        Il va rester

        Signaler
    3. Monark
      Monark - dim 1 Fév 26 à 19 h 12

      Ruben ?
      Trois rangées de barbelés !
      🔴🔵

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - dim 1 Fév 26 à 19 h 16

        Une paire de menottes, un radiateur en fonte et c'est réglé !

        Signaler
      2. Avatar
        olgoneforever - dim 1 Fév 26 à 19 h 19

        Amusant quand même si on se souvient des commentaires que Kluivert a subi à ses débuts ici !
        J'avoue avoir eu des doutes mais j'ai toujours plaider pour la patience et l'indulgence pour une nouvelle recrue.
        Et bien d'accord il doit rester !

        Signaler

