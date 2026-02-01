OL - Mercato : Fonseca confirme l’arrivée d’un attaquant

À vingt-quatre heures de la fin du mercato, l’OL s’active pour étoffer le groupe de Paulo Fonseca. Le coach portugais a confirmé l’arrivée d’un attaquant qui devrait être, sauf surprise, Roman Yaremchuk.

Ce dimanche après-midi, Pavel Sulc n’a pas passé la meilleure de ses sorties depuis son arrivée à l’OL. L’attaquant tchèque n'a pas eu beaucoup ballons et n’a donc rien eu à se mettre sous la dent. Ce ne fut pas mieux pour Endrick, mais l’effort collectif a eu raison de la possession lilloise (victoire 1-0). Si au milieu de terrain, Paulo Fonseca a dû bricoler et lancer dans le grand bain Noah Nartey, les solutions offensives ne sont pas légion non plus. Rémi Himbert a remplacé Sulc en fin de match et l’entraîneur lyonnais aimerait bien avoir une solution de repli pour suppléer Sulc en cours de match.

Un profil qui correspond aux demandes de Fonseca

Cela ne devrait plus tarder puisque le Portugais a confirmé qu’un "attaquant va arriver". Tout sauf un secret et une surprise car ce poste avait été érigé comme une priorité de la fin du marché des transferts. À 24h du dénouement hivernal, l’OL s’active et va donc signer Roman Yaremchuk, en provenance de l’Olympiakos. L’attaquant ukrainien, qui correspond au profil souhaité par Fonseca, devait débarquer ce dimanche à Lyon et signera très certainement son prêt de quatre mois lundi avant 20h, horaire de la fin du mercato.