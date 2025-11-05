Actualités
Manuel Pellegrini, entraîneur du Real Betis @UEFA

Real Betis : Pellegrini note le "léger fléchissement" de l'OL "ces derniers temps"

  par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Plus de 15 ans après le 8e de finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et l'OL, Manuel Pellegrini retrouvera le club lyonnais jeudi. Aujourd'hui coach du Real Betis, il s'attend un adversaire "très physique".

    À 72 ans, Manuel Pellegrini est toujours là. Entraîneur à la très longue et riche carrière, il a entamé au haut niveau en 1988 du côté du Chili. Ayant fréquenté aussi l'Argentine, l'Angleterre, la Chine et l'Espagne, le technicien est aujourd'hui sur le banc du Real Betis. Jeudi, celui que l'on surnomme El Ingeniero retrouvera l'OL, plus de quinze ans après sa seule confrontation avec les Rhodaniens.

    Deux rencontres l'ont opposé à l'Olympique lyonnais, et quelles affiches ! Il était à la tête du Real Madrid et s'avançait comme favori lors du 8e de finale de la Ligue des champions en février-mars 2010. Mais ce sont bien les coéquipiers de Cris, César Delgado ou encore Lisandro López qui sont sortis vainqueurs de ce duel. Une victoire 1-0 à l'aller grâce à Jean II Makoun, puis un nul 1-1 à Bernabéu avec un but de Miralem Pjanić.

    L'OL, "une formation de qualité"

    Une élimination précoce qui coûtera son poste au Chilien. Plusieurs années après ce mémorable duel, il sera sur le banc le 6 novembre face au Paulo Fonseca. Avant la partie, il a évoqué succinctement sur futur adversaire. "C'est une équipe très physique qui a bien commencé la saison en championnat et en compétition européenne, malgré un léger fléchissement ces derniers temps, a-t-il relevé. Il nous faudra réaliser une grande prestation face à une formation de qualité pour obtenir un résultat positif."

    À la tête des Sévillans depuis plus de cinq ans maintenant, Manuel Pellegrini propulse actuellement le Real Betis à la cinquième place en Liga. C'est un peu plus mitigé en ce début de Ligue Europa (un succès et deux nuls, seizième). Une certaine pression pèsera donc sur les épaules des Espagnols jeudi, surtout à domicile, dans l'optique d'une qualification dans le top 8.

    1. Toitoi
      Toitoi - mer 5 Nov 25 à 16 h 55

      Bonjour tout le monde, me revoilà (oh nooon) !

      Une victoire, deux nuls et deux défaites en championnat depuis un mois jour pour jour, on peut effectivement désigner ça comme "un léger fléchissement" par rapport à notre début de saison... si l'on aime les euphémismes.

