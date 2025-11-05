Ligue Europa : retrouvailles 12 ans après entre l'OL et le Real Betis

Troisième confrontation entre le Real Betis et l'OL jeudi en Ligue Europa. Les deux clubs s'étaient affrontés en 2013, déjà en C3.

Il n'a pas le prestige du Real Madrid ou du FC Barcelone, mais le Real Betis reste un grand nom du championnat espagnol. Aujourd'hui, il est par exemple cinquième de Liga, à la lutte pour un top 4 qualificatif pour la Ligue des champions. Les Sévillans ont un peu moins bien entamé leur campagne de Ligue Europa (seizièmes, cinq points), mais ils restent un gros morceau emmené par Antony.

Jeudi (21 heures), l'OL fera face à cette formation andalouse du côté du stade de la Cartuja. Une rencontre à laquelle assisteront 800 supporters rhodaniens. Il s'agira du troisième rendez-vous entre les deux équipes dans leur histoire. Il faut remonter à plus d'une décennie pour retrouver la trace d'un duel, à la saison 2013-2014.

Bafétimbi Gomis, seul buteur

C'était déjà en C3, lors de la phase de poules qui est désormais "dépassée". Au cours de la première journée, en septembre 2013, les Rhodaniens avaient voyagé à Séville et étaient revenus avec un résultat nul (0-0). Au retour, grâce à Bafétimbi Gomis, l'Olympique lyonnais s'était imposé 1 à 0 devant ses fans. Nous étions alors le 28 novembre 2013.

Depuis, il a croisé la route du voisin, le FC Séville (2016), mais aussi de Valence (2015), de Villarreal (2018) et du Barça (2019). Avec quelques succès, trois victoires au total, en huit confrontations face à des rivaux venus d'Espagne.