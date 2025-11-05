Actualités
Corentin Tolisso au duel avec Achraf Hakimi lors d'OL - PSG
Corentin Tolisso au duel avec Achraf Hakimi lors d’OL – PSG. (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Avant l'OL, le PSG a probablement perdu Hakimi et Dembélé

  par Gwendal Chabas
  1 Commentaire

    • Battu par le Bayern Munich mardi, le PSG a payé un lourd tribu. Avant d'affronter l'OL dimanche, il voit sans doute Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé rejoindre l'infirmerie pour un moment.

    L'un est rentré directement aux vestiaires avant même la 25e minute de jeu. L'autre a quitté le Parc des Princes avec des béquilles et une botte de protection au pied gauche. Mardi, le PSG a sûrement perdu plus qu'un match de football contre le Bayern Munich (1-2). En effet, il pourrait voir deux de ses meilleurs joueurs, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé, rallier l'infirmerie pour un bon moment.

    À peine remis d'une gêne à l'ischio-jambier droit, le dernier Ballon d'Or était titulaire face aux Bavarois pour cette quatrième journée de Ligue des champions. On se demande d'ailleurs pourquoi Luis Enrique a pris un tel risque alors que l'attaquant français enchaîne les pépins physiques depuis l'été. À présent, Dembélé souffrirait du mollet, et on voit mal comment il pourrait tenir sa place dimanche contre l'OL (20h45).

    Hakimi, tourmenteur régulier de l'OL

    Pour son coéquipier marocain, la question se pose encore moins. Il passera des examens ce mercredi, une fois sa cheville dégonflée, mais cela ressemble à la blessure de Malick Fofana. Un tacle inconsidéré de Luis Díaz juste avant la pause, comme avait pu le faire le Strasbourgeois Ismaël Doukouré sur le Belge. Le diagnostic n'est pas tombé, mais il est davantage question de savoir s'il pourra participer à la CAN cet hiver qu'au choc du week-end à Décines. On se souvient que la saison dernière, le latéral droit avait inscrit un doublé lors du succès parisien 3-2 au Parc OL.

    Avec Désiré Doué lui aussi sur le flanc, cela fait trois éléments majeurs du Paris Saint-Germain champion d'Europe en moins. Suffisant pour rééquilibrer les débats avec l'Olympique lyonnais ? Réponse le 9 novembre vers 22h45, sachant que du côté rhodanien, Hans Hateboer, Orel Mangala, Ernest Nuamah, Malick Fofana ne seront pas présents. Et qu'Abner pourrait être encore suspendu.

    La joie des joueurs de l'OL face à Metz.
    Ligue Europa : retrouvailles 12 ans après entre l'OL et le Real Betis
    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 5 Nov 25 à 9 h 16

      Dembele est déjà à son âge un joueur bouzillé.
      Bouzillé par son entraîneur, par les dirigeants du PSG, par les requins et les oportunistes qui tournent autour de lui, par les médias, par l'argent, la FFFM, Deschamps etc...
      C'est bien triste pour le sport.

      Signaler

