Actualités
Emeline Rochebilière, arbitre de D1 féminine (OL)
Emeline Rochebilière, arbitre de D1 féminine (@FFF)

Montpellier - OL Lyonnes : Émeline Rochebilière aux commandes

  • par Gwendal Chabas

    • Avant de renouer avec la Ligue des champions, l'OL Lyonnes défiera Montpellier vendredi (19 heures). Un match arbitré par Émeline Rochebilière.

    Jusqu'à présent, l'OL Lyonnes poursuit son petit bonhomme de chemin dans cette saison 2025-2026. Reçu six sur six en Première Ligue, il est pareillement sur un sans-faute en Ligue des champions avec deux victoires. Après la trêve, les joueuses de Jonatan Giráldez ont dominé l'un de leurs rivaux pour le titre, le Paris FC, samedi dernier (1-0). Une dynamique qu'elles espèrent entretenir à Montpellier vendredi 7 novembre lors de la septième journée de D1.

    La rencontre se jouera à 19 heures, en ouverture du week-end de championnat. Comme souvent, les Rhodaniennes partiront largement favorites contre un adversaire classé huitième avec six points. Mais il faudra faire le travail correctement à l'extérieur, sans penser à la coupe d'Europe qui revient. Car mardi prochain, c'est Wolfsburg qui se déplacera à Décines (21 heures).

    Au sifflet d'OL Lyonnes - Montpellier en octobre 2024

    Avant cette jolie affiche, les Lyonnaises se démèneront dans l'Hérault sous les coups de sifflet d'Émeline Rochebilière. Officielle bien connue sur les pelouses françaises, elle avait déjà arbitré durant cette opposition, mais à Décines, en octobre 2024. En avril 2025, elle s'était retrouvé aux commandes de la partie face au PFC.

    Pour mener à bien sa mission, madame Rochebilière comptera sur ses assistantes, Valérie Todeschini et Nabila Zaouak. Marie Gilloux, la quatrième arbitre, sera aux plus près des bancs pour faire respecter l'ordre si nécessaire, et assurer les changements.

    à lire également
    Wendie Renard (OL) lors d'Angleterre - France
    OL Lyonnes : aucun contact entre le staff des Bleues et Wendie Renard

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Emeline Rochebilière, arbitre de D1 féminine (OL)
    Montpellier - OL Lyonnes : Émeline Rochebilière aux commandes 09:25
    Corentin Tolisso au duel avec Achraf Hakimi lors d'OL - PSG
    Avant l'OL, le PSG a probablement perdu Hakimi et Dembélé 08:40
    La joie des joueurs de l'OL face à Metz.
    Ligue Europa : retrouvailles 12 ans après entre l'OL et le Real Betis 08:00
    Abner, latéral gauche de l'OL
    Abner : "J'ai trouvé un environnement parfait à l'OL" 07:30
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    Abner (OL) sur son exclusion face au Paris FC : "Ç'a changé le match" 04/11/25
    Enzo Molebé portera le numéro 19 avec le groupe professionnel de l'OL
    OL - Mercato : Enzo Molebe prolonge jusqu'en 2029 04/11/25
    Maitland-Niles et Mata devant Del Castillo (Brest)
    Ligue 1 : l'OL et Brest se retrouveront le dimanche 18 janvier 04/11/25
    Les supporters de l'OL à Auxerre
    Real Betis - OL : 800 supporters lyonnais à Séville 04/11/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
    Ligue 1 : avec 6 clean-sheets, l'OL fait aussi bien que le PSG 04/11/25
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    OL : dernière ligne droite à gérer avant la trêve 04/11/25
    Abner lors de Real Sociedad - Real Betis
    OL : Abner retrouvera le Real Betis 04/11/25
    Pau Lopez, gardien du Real Betis
    Le Betis sans son gardien titulaire contre l'OL 04/11/25
    Matej Jug, arbitre Slovène
    Real Betis - OL : quatre arbitres slovènes aux manettes 04/11/25
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : avec trois cartons rouges directs, l'OL rejoint Rennes 04/11/25
    Maghnes Akliouche face à Moussa Niakhaté lors de Monaco - OL
    Ligue 1 : Monaco - OL se disputera le samedi 3 janvier 04/11/25
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    OL : l'exclusion d'Hateboer, un problème au-delà de Brest ? 04/11/25
    Alejandro Gomes Rodriguez
    OL : début du Mondial U17 pour Alejandro Gomes Rodríguez 04/11/25
    Corentin Tolisso lors de Hambourg - OL
    OL : comment l'OL doit-il gérer son capitaine Corentin Tolisso ? 04/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut