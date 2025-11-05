Avant de renouer avec la Ligue des champions, l'OL Lyonnes défiera Montpellier vendredi (19 heures). Un match arbitré par Émeline Rochebilière.

Jusqu'à présent, l'OL Lyonnes poursuit son petit bonhomme de chemin dans cette saison 2025-2026. Reçu six sur six en Première Ligue, il est pareillement sur un sans-faute en Ligue des champions avec deux victoires. Après la trêve, les joueuses de Jonatan Giráldez ont dominé l'un de leurs rivaux pour le titre, le Paris FC, samedi dernier (1-0). Une dynamique qu'elles espèrent entretenir à Montpellier vendredi 7 novembre lors de la septième journée de D1.

La rencontre se jouera à 19 heures, en ouverture du week-end de championnat. Comme souvent, les Rhodaniennes partiront largement favorites contre un adversaire classé huitième avec six points. Mais il faudra faire le travail correctement à l'extérieur, sans penser à la coupe d'Europe qui revient. Car mardi prochain, c'est Wolfsburg qui se déplacera à Décines (21 heures).

Au sifflet d'OL Lyonnes - Montpellier en octobre 2024

Avant cette jolie affiche, les Lyonnaises se démèneront dans l'Hérault sous les coups de sifflet d'Émeline Rochebilière. Officielle bien connue sur les pelouses françaises, elle avait déjà arbitré durant cette opposition, mais à Décines, en octobre 2024. En avril 2025, elle s'était retrouvé aux commandes de la partie face au PFC.

Pour mener à bien sa mission, madame Rochebilière comptera sur ses assistantes, Valérie Todeschini et Nabila Zaouak. Marie Gilloux, la quatrième arbitre, sera aux plus près des bancs pour faire respecter l'ordre si nécessaire, et assurer les changements.