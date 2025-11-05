Real Betis - OL : Corentin Tolisso ménagé

Corentin Tolisso n'a pas fait le voyage jusqu'à Séville pour affronter le Real Betis. Le capitaine de l'OL est préservé. Le jeune Tiago Gonçalves le remplace.

Il va rater son deuxième match de la saison. Après avoir beaucoup enchaîné, et pris quelques coups à Brest dimanche (0-0), Corentin Tolisso est mis au repos par le staff de l'OL. Il ne s'est donc pas envolé avec ses camarades pour Séville, où les Rhodaniens défieront le Real Betis jeudi à 21 heures dans le cadre de la quatrième journée de Ligue Europa.

Cela cache-t-il quelque chose de plus embêtant ? Il était légèrement touché au moment d'affronter le Paris FC mercredi dernier (3-3). Puis, le champion du monde n'avait pas été au bout du duel face aux Brestois. Paulo Fonseca devrait répondre à cette interrogation ce 5 novembre à 19h30 lors de la conférence de presse. Avec la venue du PSG qui se profile dimanche, l'idée est de pouvoir compter sur le capitaine lyonnais lors de ce choc.

Abner et Barišić reviennent

Pour le remplacer, le staff fait confiance à un jeune homme de 18 ans, Tiago Gonçalves. Milieu plutôt offensif, l'international portugais U18 fait partie des éléments importants de la réserve. Le natif de Bourgoin-Jallieu connaît ainsi sa première convocation chez les grands. Pas d'Orel Mangala donc dans ce secteur de jeu. Le Belge patientera vraisemblablement jusqu'à après la trêve pour revenir dans le groupe après avoir repris l'entraînement collectif ces derniers jours.

À noter aussi qu'Yvann Konan reprend la place de gardien numéro 3 à Matthias Da Silva. Abner et Teo Barišić font leur réapparition également. Hans Hateboer et Rachid Ghezzal ne sont pas qualifiés pour cette compétition.

Le groupe lyonnais : Descamps, Greif, Konan - Tagliafico, Abner, Niakhaté, Kluivert, Mata, Barisic, Maitland-Niles - Tessmann, Goncalves, Sulc, Morton, De Carvalho, Merah - Karabec, Moreira, Satriano, Molebe