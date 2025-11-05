Actualités
Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
Corentin Tolisso lors d’OL – RWDM Brussels (crédit David Hernandez / OetL)

Real Betis - OL : Corentin Tolisso ménagé

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Corentin Tolisso n'a pas fait le voyage jusqu'à Séville pour affronter le Real Betis. Le capitaine de l'OL est préservé. Le jeune Tiago Gonçalves le remplace.

    Il va rater son deuxième match de la saison. Après avoir beaucoup enchaîné, et pris quelques coups à Brest dimanche (0-0), Corentin Tolisso est mis au repos par le staff de l'OL. Il ne s'est donc pas envolé avec ses camarades pour Séville, où les Rhodaniens défieront le Real Betis jeudi à 21 heures dans le cadre de la quatrième journée de Ligue Europa.

    Cela cache-t-il quelque chose de plus embêtant ? Il était légèrement touché au moment d'affronter le Paris FC mercredi dernier (3-3). Puis, le champion du monde n'avait pas été au bout du duel face aux Brestois. Paulo Fonseca devrait répondre à cette interrogation ce 5 novembre à 19h30 lors de la conférence de presse. Avec la venue du PSG qui se profile dimanche, l'idée est de pouvoir compter sur le capitaine lyonnais lors de ce choc.

    Abner et Barišić reviennent

    Pour le remplacer, le staff fait confiance à un jeune homme de 18 ans, Tiago Gonçalves. Milieu plutôt offensif, l'international portugais U18 fait partie des éléments importants de la réserve. Le natif de Bourgoin-Jallieu connaît ainsi sa première convocation chez les grands. Pas d'Orel Mangala donc dans ce secteur de jeu. Le Belge patientera vraisemblablement jusqu'à après la trêve pour revenir dans le groupe après avoir repris l'entraînement collectif ces derniers jours.

    À noter aussi qu'Yvann Konan reprend la place de gardien numéro 3 à Matthias Da Silva. Abner et Teo Barišić font leur réapparition également. Hans Hateboer et Rachid Ghezzal ne sont pas qualifiés pour cette compétition.

    Le groupe lyonnais : Descamps, Greif, Konan - Tagliafico, Abner, Niakhaté, Kluivert, Mata, Barisic, Maitland-Niles - Tessmann, Goncalves, Sulc, Morton, De Carvalho, Merah - Karabec, Moreira, Satriano, Molebe

    à lire également
    Cédric Bakambu, joueur du Real Betis
    Bartra, Lo Celso, Amrabat, Antony, Bakambu... Le groupe du Real Betis face à l'OL
    1 commentaire
    1. Avatar
      Cyrbon - mer 5 Nov 25 à 17 h 39

      Cet entraîneur est vraiment meilleur avant les matchs 👍

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Cédric Bakambu, joueur du Real Betis
    Bartra, Lo Celso, Amrabat, Antony, Bakambu... Le groupe du Real Betis face à l'OL 17:35
    Real Betis : Pellegrini note le "léger fléchissement" de l'OL "ces derniers temps" 16:50
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Real Betis - OL : Corentin Tolisso ménagé 16:34
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    Real Betis - OL : un nouveau combat pour la possession ? 16:00
    Abner Vinicius, défenseur de l'OL
    OL - Ligue 1 : Abner connaîtra sa sanction ce mercredi 15:10
    Alejandro Gomes Rodriguez, attaquant de l'OL
    Mondial U17 : l'Angleterre de Gomes Rodríguez (OL) chute d'entrée 14:20
    Supporters de Saint-Etienne
    ASSE - OL : après le jet d'une pièce sur l'arbitre, deux supporters condamnés à 7 mois de prison avec sursis 13:30
    Lily Yohannes lors de l'amical OL Lyonnes - Servette FC
    OL Lyonnes : Lily Yohannes devancée pour le Golden Girl 12:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Rémi Himbert, capitaine de l'équipe de France U16 contre l'Angleterre
    France : entrée en lice des Bleuets et d'Himbert (OL) au Mondial U17 11:50
    OL - PSG : l'arbitre Benoît Bastien sera équipé d'une caméra 11:00
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 3 novembre en podcast  10:10
    Emeline Rochebilière, arbitre de D1 féminine (OL)
    Montpellier - OL Lyonnes : Émeline Rochebilière aux commandes 09:25
    Corentin Tolisso au duel avec Achraf Hakimi lors d'OL - PSG
    Avant l'OL, le PSG a probablement perdu Hakimi et Dembélé 08:40
    La joie des joueurs de l'OL face à Metz.
    Ligue Europa : retrouvailles 12 ans après entre l'OL et le Real Betis 08:00
    Abner, latéral gauche de l'OL
    Abner : "J'ai trouvé un environnement parfait à l'OL" 07:30
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    Abner (OL) sur son exclusion face au Paris FC : "Ç'a changé le match" 04/11/25
    Enzo Molebé portera le numéro 19 avec le groupe professionnel de l'OL
    OL - Mercato : Enzo Molebe prolonge jusqu'en 2029 04/11/25
    Maitland-Niles et Mata devant Del Castillo (Brest)
    Ligue 1 : l'OL et Brest se retrouveront le dimanche 18 janvier 04/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut