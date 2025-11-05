Real Betis - OL : un nouveau combat pour la possession ?

Jeudi contre le Real Betis (21 heures), l'OL tentera à nouveau d'imposer son style face à l'équipe sévillane. Une manière de jouer qui comprend la maîtrise du ballon et du tempo, comme le montre sa statistique de possession.

"Les observateurs qui regardent Lyon et les équipes de Paulo Fonseca savent qu'on ne met pas le bus, qu'on veut avoir le ballon." Cette phrase est signée Jorge Maciel, adjoint du coach portugais. Elle remonte à dimanche soir, après le nul 0-0 à Brest. Cette affiche, et notamment la seconde période, n'est peut-être pas la meilleure illustration de ce que veut imposer l'OL à son adversaire.

Lorsqu'il évolue à égalité numérique, l'Olympique lyonnais a pour objectif de monopoliser le cuir et de dicter le tempo de la partie. On le remarque particulièrement à travers la statistique de la possession. En Ligue Europa, il dispose du plus haut taux de conservation de balle des 36 formations engagées. Avec une moyenne de 60 % en trois rencontres, le club rhodanien est très loin devant les autres.

Les autres équipes loin derrière sur la possession

À titre de comparaison, Aston Villa et Stuttgart sont deuxième et troisième avec 57 %. Évidemment, il faut remettre en perspective avec la qualité des adversaires affrontés, mais cela veut quand même dire beaucoup de l'assurance des coéquipiers de Moussa Niakhaté dans la compétition. Son futur rival, le Real Betis, a le ballon 53,3 % du temps.

Jeudi, en terre espagnole, l'OL aura peut-être du mal à garder à ce point le cuir. Mais ce sera sûrement une des exigences du staff, malgré le contexte (à l'extérieur chez le 5e de Liga...). Et s'il veut espérer obtenir une quatrième victoire de rang dans la compétition, il lui faudra sans doute parvenir à priver les Sévillans de la balle le plus longtemps possible. Un moyen aussi de préserver les corps dans cet enchaînement de matchs.