Actualités
Abner Vinicius, défenseur de l'OL
Abner Vinicius, défenseur de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL - Ligue 1 : Abner connaîtra sa sanction ce mercredi

  • par Gwendal Chabas

    • Pourra-t-il être dans le groupe face au PSG dimanche ? Ce mercredi 5 novembre, la commission de discipline reviendra sur le cas Abner, exclu face au Paris FC.

    C'est assez rare pour être souligné, mais ce mercredi, deux joueurs de l'Olympique lyonnais seront concernés par la commission de discipline de la LFP. Pendant que le groupe sera en Espagne, à Séville, en prévision de la rencontre de Ligue Europa face au Real Betis jeudi (21 heures). Dans le même temps, l'organisme de la Ligue établira les châtiments pour Hans Hateboer et Abner.

    Hateboer suspendu face au PSG, voire plus ?

    Tous les deux exclus la semaine passée, face à Brest (0-0) et le Paris FC (3-3), les deux latéraux ne sont pas dans la même situation. Le Néerlandais sera quoi qu'il arrive suspendu a minima contre le Paris Saint-Germain dimanche (20h45). Quant au Brésilien, le dossier devait être instruit mercredi dernier, mais il avait "reporté à titre exceptionnel au 5 novembre".

    Il a donc purgé son match automatique de punition en manquant le voyage chez les Bretons. En ratera-t-il un autre ? C'est toute la question. S'il n'écope pas d'une nouvelle sanction ferme, le défenseur gauche sera de retour en championnat face au PSG. En attendant, il devrait démarrer en coupe d'Europe lors de l'opposition contre son ancien club.

