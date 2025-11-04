Mercredi dernier, lors de Paris FC - OL, Abner a précipité l'improbable scénario du match en étant exclu à l'heure de jeu. Pour Olympique-et-Lyonnais, il est revenu sur cette première dans sa carrière.

Voilà une rencontre dont il se souviendra. Et dont tout le monde se souviendra d'ailleurs. Tranquillement en tête avec une marge confortable (0-3), l'OL se dirigeait vers le podium de la Ligue 1 en dominant le Paris FC à l'extérieur mercredi dernier. Mais alors que Pavel Šulc venait d'inscrire un joli deuxième but personnel juste avant l'heure de jeu, Abner a réalisé une intervention inutile et spectaculaire sur Ilan Kebbal.

Exclu pour ce geste, le Brésilien était pour expulsé pour la première fois depuis ses débuts professionnels. Auprès d'Olympique-et-Lyonnais, il s'est confié sur cette action, reconnaissant son erreur. "Ce n'est pas une bonne chose, mais c'est la vie. C'est une première dans ma carrière, mais il faut le prendre comme un apprentissage, a-t-il déclaré. Le tout sera de bien réagir après ça. La partie était difficile pour nous après ce fait de jeu qui a changé le match."

Probable titulaire contre le Real Betis

Car suite à ce carton rouge, les Parisiens sont revenus rapidement à 3-1 quelques minutes plus tard. Eux aussi ont terminé à 10 après le deuxième avertissement donné à Thibault De Smet (67e). Malgré ce rééquilibrage des débats, c'est bien le PFC qui a recollé (77e) puis égalisé (84e) dans une confrontation devenue complètement folle (3-3).

S'il n'est évidemment pas le seul responsable de cette désillusion, Abner* prend sa part de responsabilité dans ce résultat décevant au vu du scénario. Ce jeudi (21 heures), il retrouvera le groupe lyonnais pour aller défier le Real Betis. Un retour dans son ancien club que le latéral gauche pourrait fêter avec une titularisation.

*À paraître ce mercredi sur Olympique-et-Lyonnais, une interview exclusive du défenseur brésilien

Avec David Hernandez