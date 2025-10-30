Paris FC - OL (3-3) : Maciel justifie la sortie de Tolisso

Buteur et métronome de l’OL mercredi face au Paris FC, Corentin Tolisso a laissé sa place à la 68e minute. Un changement qui a également déréglé la machine, mais obligatoire pour Jorge Maciel.

Les observateurs ne cessent de le répéter depuis des mois déjà et ce n’est pas la prestation de mercredi soir qui risque de faire changer les avis. De retour à son meilleur niveau, Corentin Tolisso mériterait d’être rappelé en équipe de France. Pour le moment, Didier Deschamps fait la sourde oreille, mais le fera-t-il aussi pour le rassemblement de novembre ? Il faudra patienter jusqu’à jeudi prochain pour le savoir, mais en attendant, Tolisso ne faiblit pas. Buteur contre Bâle jeudi dernier, il a remis ça mercredi en ouvrant le score dès la 6e minute contre le Paris FC.

Une Tolisso-dépendance ?

Au four et au moulin, le capitaine a été le métronome d’une formation qui maitrisait son sujet. Et puis, un peu à la surprise générale, le numéro 8 a laissé son brassard à Moussa Niakhaté, remplacé par Tanner Tessmann à la 68e minute. Un changement qui fait partie des nombreuses explications du marasme lyonnais après le rouge d’Abner et la réduction du score du Paris FC. Le staff a-t-il fait une erreur ? Interrogé sur la question, Jorge Maciel s’est défendu. "Il a démarré avec une petite gêne. Avant notre troisième but, il nous dit cinq minutes pour changer. On l’a fait car on ne peut pas prendre de risques à ce moment de la saison. De toute façon, les choix, quand ça marche, c’est parfait. Sinon c’est horrible."

Ce n’est malheureusement pas la première fois que ces changements plombent l’équipe et le résultat.