Paris FC - OL (3-3) : Maciel justifie la sortie de Tolisso

Buteur et métronome de l’OL mercredi face au Paris FC, Corentin Tolisso a laissé sa place à la 68e minute. Un changement qui a également déréglé la machine, mais obligatoire pour Jorge Maciel.
Les observateurs ne cessent de le répéter depuis des mois déjà et ce n’est pas la prestation de mercredi soir qui risque de faire changer les avis. De retour à son meilleur niveau, Corentin Tolisso mériterait d’être rappelé en équipe de France. Pour le moment, Didier Deschamps fait la sourde oreille, mais le fera-t-il aussi pour le rassemblement de novembre ? Il faudra patienter jusqu’à jeudi prochain pour le savoir, mais en attendant, Tolisso ne faiblit pas. Buteur contre Bâle jeudi dernier, il a remis ça mercredi en ouvrant le score dès la 6e minute contre le Paris FC.
Une Tolisso-dépendance ?
Au four et au moulin, le capitaine a été le métronome d’une formation qui maitrisait son sujet. Et puis, un peu à la surprise générale, le numéro 8 a laissé son brassard à Moussa Niakhaté, remplacé par Tanner Tessmann à la 68e minute. Un changement qui fait partie des nombreuses explications du marasme lyonnais après le rouge d’Abner et la réduction du score du Paris FC. Le staff a-t-il fait une erreur ? Interrogé sur la question, Jorge Maciel s’est défendu. "Il a démarré avec une petite gêne. Avant notre troisième but, il nous dit cinq minutes pour changer. On l’a fait car on ne peut pas prendre de risques à ce moment de la saison. De toute façon, les choix, quand ça marche, c’est parfait. Sinon c’est horrible."
Ce n’est malheureusement pas la première fois que ces changements plombent l’équipe et le résultat.
Dans l'horrible, vous savez en connaître un rayon avec Paulo... carton plein les gars ! 😡
La répétition des conneries, c'est un talent naturel ou bien vous avez été formé pour ça ?
... j'décolère pas de voir quelle belle et efficace application vous mettez à construire une bonne stratégie pour gagner le match... pour vous saborder régulièrement avec un coaching de plagiste de club med ! 🏖️
Bon bah mea culpa partiel pour moi. J avais percu depuis les tribunes que l equipe s etait effondree des la sortie de Tolisso, qui etait pour moi l erreur majeure (au moins aussi tot).
Mais le joueur avait deja demande a sortir... comme quoi les supporteurs devraient se souvenir plus souvent qu ils n ont pas toujours toutes les infos avant de juger...
On sait tous qu'on n'a pas de banc mais Fonseca doit faire du poste pour poste, dans le foot moderne d'aujourd'hui, jouer la défense pour tenir un score, ça ne marche plus
Plusieurs fois, ce même coach a perdu des matchs avec lille ou Lyon de la meme façon, pour moi, c'est un imbécile pour repéter les mêmes erreurs
Pour ma part, la sorti de Tolisso est tout à fait normal, vu que c'est lui qui a demandé.
C'est le passage à 5 derriere avec le remplacement de Moreira par Hatoboer qui m'horripile, Moreira allait tres bien, il n'était pas du tout fatigué vu le peut de temp de jeu qu'il a depuis le début de saison..
Il apportait beaucoup sur le côté gauche, aussi bien defensivement qu'offensivement, terrible erreur de l'avoir sorti pour mettre un defenseur et passer à 5 derriere.
En clair circulé il n'y a rien a voir
Le problème Aristide c’est que beaucoup attendent la moindre occasion pour se faire Fonseca.
Je l’ai bien précisé hier pour ma part, que les sorties s’imposaient peut-être pour des raisons physiques.
Mais bon, Fonseca il est marqué Textor, a remplacé une idolâtrie (Sage) et les moralisateurs de canapé ne comprennent pas qu’il soit sanguin.
Cela dit ok tu sors Tolisso et Moreira, mais tu les remplaces par Tessman et Satriano au moins… Mais là on a encore tendu la joue et comme contre MU ou Rennes on est poissards….
Fonseca clairement a mal réagi et fait de mauvais choix.
Mais c’est clair qu’on a des jugements à géométrie variable avec lui, il fait un boulot exceptionnel à des défauts c’est pas Klopp mais certains ne voient qu’eux…
Que Sage perde contre Toulouse, soit balayé par Auxerre ou autres c’etait beaucoup moins problématique semble t’il. Tiens d’aillleurs ce dernier qui perd à Metz…Si nous on perd à Metz je crois qu’il y a une émeute 🙄
Toute cette ambiance est entretenue par les journalistes qui prennent des positions de supporters. Et perdent la neutralité.
Ici même je donne pas de nom je vais me faire des ennemis mais clairement Fonseca ne fait pas l’unanimité à la rédaction. Y a qu’à lire les tournures et suggestions faites dans l’article d’après match….c’est bien triste de voir le monde de façon si binaire….🙄
Sincèrement Cavé tu es de mauvaise foi, les critiques sur Fonseca ont été tres rare cette saison ici(je parle pas des journalistes) ont le fait quand elles sont légitime.
Et hier elles sont flagrante, tu disais pas autre chose en direct.
Tout le monde le reconnaît, c'est un bon coach dans la facon qu'il nous fait jouer, l'esprit de groupe qu'il a su construire et il fait du tres bon travail cette saison.
Mais il gère tres mal les faits de jeu contraire et il provoque un effet boomerang qui lui revient dans la tronche à chaque fois qu'il veut garder un résultat voilà tout..
Et je pense que c'est à cause de ca qu'il ne sera jamais un tres grand coach, c'est son plafond de verre.
Tu es de mauvaise foi. le problème dans le match ce n'est pas la sortie de Tolisso. C'est le changement de dispositif avec des sorties de joueurs qui ont rien demander et dont on avait besoin. Karabec, Moreira
De Carvalho aurait dût sortir pour faire rentrer Tagliafico plutot
Après Cavé, tu nous as aussi expliqué que Fonseca était d'un niveau tactique bien supérieur à Sage.
Impossible de savoir où en serait l'Ol avec le Pierrot, mais je vois que Lens, après 10 journées, et au même niveau que l'OL, et que je doute qu'à Lens les individualités soient bien supérieures à celles de l'OL !
Ceci dit, l'objectif, à mon sens, c'est que l'OL ait les 35-36-37 points nécessaires au maintient rapidement, pour viser une des 5 premières place par la suite ! mais ce n'est pas en jouant les pisse-froid qu'on va rapidement arriver à cet objectif.