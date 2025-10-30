Actualités
    • À deux jours du choc contre le Paris FC, Jonatan Giraldez ne peut toujours pas compter sur son groupe au complet. Lily Yohannes et Lindsey Heaps ont joué un dernier amical dans la nuit de mercredi à jeudi aux États-Unis.

    C’est à se demander l’intérêt d’un tel match et surtout à cette date. Quand Jonatan Giraldez a basculé depuis un moment sur le choc entre l’OL Lyonnes et le Paris FC, deux de ses joueuses avaient encore un match international à jouer. Malgré déjà deux amicaux disputés, les Américaines avaient un dernier rendez-vous face à la Nouvelle-Zélande dans la nuit de mercredi à jeudi. Quel intérêt alors que les championnats vont reprendre ce week-end ? Aucun, encore plus au regard du résultat final. Contrariés par le Portugal lors du premier amical de la trêve, les États-Unis ont enchaîné une deuxième victoire et assez largement.

    Ménagées contre le PFC ?

    Malgré le festival offensif à Kansas City (6-0), Lily Yohannes et Lindsey Heaps n’ont pas réussi à se montrer décisives. La jeune Lyonnaise était pourtant titulaire pour la deuxième fois de suite et a disputé 67 minutes. De son côté, Heaps est sortie du banc à la pause alors que les joueuses d’Emma Hayes menaient déjà 3-0 contre les Néo-Zélandaises. Après ce marathon de trois matchs, retour sur Décines donc. Mais avec la concurrence à l’OL Lyonnes, quelque chose nous dit que les deux joueuses ne devraient pas avoir beaucoup de temps de jeu contre le Paris FC.

    *L'OL Lyonnes affrontera le Paris FC dans le choc de la D1 samedi 1er novembre. Pour obtenir des places à un tarif avantageux, rendez-vous ici.

      JM-C - jeu 30 Oct 25 à 13 h 35

      Je pense que le journaliste n'a pas vu le match car Yohannes (à la préparation) et Heaps (deux passes décisives) ont bien été décisives malgré ce qu'il écrit et qui est contredit par les images.
      https://www.youtube.com/watch?v=ivtw6IuNDaA

      Je reposte ce que j'ai écrit 5 minutes avant lui:

      Lily Yohannes a joué 67 minutes et Lindsey Heaps la seconde mi-temps du match de l'USWNT contre la Noiuvelle Zélande, écrasée 6-0 dont un hat-trick d'une nouvelle joueuse - encore - Emma Sears (5e titularisation et 11e sélection).

      Les deux fenottes ont fait un très bon match et sont impliquées dans 3 des 6 buts:
      - le premier est initié par un une-deux de Yohannes avec l"ailière droite Michelle Cooper (qui a été très en vue) puis une talonnade pour celle-ci
      - Heaps (qui avait remplacé Rose Lavelle en n° 10 côté droit) est passeuse décisive sur les deux derniers buts: à la 66e, elle ouvre côté droit pour Macario au premier poteau qui contourne la stoppeuse (Anton) qui la marquait et marque d'un tir croisé. Puis, à la 84e, elle reprend d'une tête croisée sur le poteau gauche un coup franc tiré à gauche par Sam Coffey (entrée comme elle à la 46e) et la balle revient en jeu dans les pieds de Sears qui n'a qu'à la pousser dans le but vide.

      Heaps est bien meilleure en 10 qu'en 6.

