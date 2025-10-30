Actualités
Maxime Lopez, capitaine du Paris FC
Maxime Lopez, capitaine du Paris FC (AFP)

Paris FC - OL (3-3) : Lopez ne veut pas "faire le difficile" sur le nul

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Mené 3-0, le Paris FC a trouvé les ressources mentales pour recoller à l’OL (3-3). Si le point du nul a un goût de victoire, Maxime Lopez regrette la première mi-temps ratée des siens.

    Comme face à Strasbourg, ce fut un très bon match de football qui s’est tenu sur la pelouse du stade Jean Bouin mercredi soir. Le scénario et le score final (3-3) laissent forcément ce sentiment de match plaisant, mais même avec une issue différente, le Paris FC - OL de cette 10e journée de Ligue 1 aurait eu le droit à une bonne note. D’abord parce que l’OL a réussi à parfaitement maitriser son sujet pendant une heure.

    Mais aussi car le club parisien n’a jamais cherché à fermer le jeu et à aller contre-nature de ses principes. Quitte à ce que cela lui joue des tours. "C’est dommage, purée, on se dit que si on prenait moins de buts, ce qu’on serait capables de faire sur des matches. Après le troisième but, on est éteints. Et à 10 contre 10, on est tranchant. C’est comme ça qu’on doit jouer tout le temps, a lâché Maxime Lopez après le match. Quand on voit les résultats du jour, c’est un championnat compliqué. Tous les matches sont durs. On va penser à se maintenir, on verra pour le reste."

    "On n'a pas joué notre football"

    Capitaine de cette formation francilienne, le milieu concède que le carton rouge d’Abner "a relancé le match". En marquant dans la foulée de cette exclusion, le Paris FC s’est donné du baume au cœur et a repris espoir quand l’OL a fini de s’écrouler, notamment à cause de certains choix tactiques. "On ne va pas faire les difficiles. Je pense que c’est un très bon point dans un match fou. On était stressés, on n’a pas joué notre football. On a marqué trois buts à l’OL. Mais il y a beaucoup trop de choses à gommer. Je ne saurais même pas dire ce qui fait qu’on rebondit." Un scénario comme il existe rarement dans le foot. Mercredi, cela a tourné en faveur du PFC et contre l’OL.

    à lire également
    Damaris Egurrola (L'OL féminin) contre le Paris FC
    OL Lyonnes - Paris FC : un festival offensif en prévision
    1 commentaire
    1. Avatar
      BadGone91 - jeu 30 Oct 25 à 14 h 34

      Leur déclic ça a été le carton rouge et l'appui du public. Qui pourtant était composé de beaucoup de lyonnais si j'ai bien entendu. Nous au lieu de rester solide on a craqué une première fois, et là c'est compliqué.

      C'est dommage parce que ça aurait pu faire pencher la balance en notre faveur pour recruter Endrick en étant à égalité de point avec le PSG 🙂

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Paris FC : un tarif préférentiel et un maillot à gagner 23/10/25
    Damaris Egurrola (L'OL féminin) contre le Paris FC
    OL Lyonnes - Paris FC : un festival offensif en prévision 15:10
    Maxime Lopez, capitaine du Paris FC
    Paris FC - OL (3-3) : Lopez ne veut pas "faire le difficile" sur le nul 14:20
    Lily Yohannes joueuse américaine
    OL Lyonnes - Paris FC : Yohannes et Heaps dernières à rentrer après leur succès 13:30
    Corentin Tolisso félicité par les joueurs de l'OL contre le Paris FC
    Paris FC - OL (3-3) : Maciel justifie la sortie de Tolisso 12:40
    Les joueurs de l'OL avec le maillot de Malick Fofana
    Paris FC - OL (3-3) : les Lyonnais n’ont pas oublié Fofana 11:50
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    Coupe du monde U17 : Fathallah envoie les Bleuettes en quarts 11:00
    Stéphane Gilli, entraîneur du Paris FC
    Gilli a vu des "erreurs inadmissibles" du Paris FC contre l’OL 10:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Maciel (OL) : "À 10 contre 10, on a arrêté de jouer" 09:30
    Moussa Niakhaté lors de Paris FC - OL
    Niakhaté "dégoûté et énervé" après Paris FC - OL (3-3) 08:45
    Adam Karabec lors d'OL - Paris FC
    Niveau comptable, l’OL peut s’en mordre les doigts 08:00
    Tyler Morton lors de Paris FC - OL
    En jouant petit bras après le rouge, l’OL l’a encore payé 07:30
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors de Paris FC - OL.
    Paris FC - OL (3-3) : top, flop, ce qu’il faut retenir 29/10/25
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    Malgré trois buts d'avance, l'OL concède le nul au Paris FC (3-3) 29/10/25
    Mathys De Carvalho au duel lors d'Utrecht - OL
    Paris FC - OL : Abner et De Carvalho lancés dans le onze 29/10/25
    Corentin Tolisso ratant son penalty lors d'OL - Strasbourg
    OL : Fonseca ne se fait pas de souci pour les penalties 29/10/25
    Miniature TKYDG 27 10 2025
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 27 octobre en podcast  29/10/25
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    Mercato : l’OL prêt à foncer sur un placardisé du Real Madrid ? 29/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut