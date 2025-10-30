Paris FC - OL (3-3) : Lopez ne veut pas "faire le difficile" sur le nul

Mené 3-0, le Paris FC a trouvé les ressources mentales pour recoller à l’OL (3-3). Si le point du nul a un goût de victoire, Maxime Lopez regrette la première mi-temps ratée des siens.

Comme face à Strasbourg, ce fut un très bon match de football qui s’est tenu sur la pelouse du stade Jean Bouin mercredi soir. Le scénario et le score final (3-3) laissent forcément ce sentiment de match plaisant, mais même avec une issue différente, le Paris FC - OL de cette 10e journée de Ligue 1 aurait eu le droit à une bonne note. D’abord parce que l’OL a réussi à parfaitement maitriser son sujet pendant une heure.

Mais aussi car le club parisien n’a jamais cherché à fermer le jeu et à aller contre-nature de ses principes. Quitte à ce que cela lui joue des tours. "C’est dommage, purée, on se dit que si on prenait moins de buts, ce qu’on serait capables de faire sur des matches. Après le troisième but, on est éteints. Et à 10 contre 10, on est tranchant. C’est comme ça qu’on doit jouer tout le temps, a lâché Maxime Lopez après le match. Quand on voit les résultats du jour, c’est un championnat compliqué. Tous les matches sont durs. On va penser à se maintenir, on verra pour le reste."

"On n'a pas joué notre football"

Capitaine de cette formation francilienne, le milieu concède que le carton rouge d’Abner "a relancé le match". En marquant dans la foulée de cette exclusion, le Paris FC s’est donné du baume au cœur et a repris espoir quand l’OL a fini de s’écrouler, notamment à cause de certains choix tactiques. "On ne va pas faire les difficiles. Je pense que c’est un très bon point dans un match fou. On était stressés, on n’a pas joué notre football. On a marqué trois buts à l’OL. Mais il y a beaucoup trop de choses à gommer. Je ne saurais même pas dire ce qui fait qu’on rebondit." Un scénario comme il existe rarement dans le foot. Mercredi, cela a tourné en faveur du PFC et contre l’OL.