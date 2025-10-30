Actualités
Damaris Egurrola (L'OL féminin) contre le Paris FC
Damaris Egurrola (OL féminin) contre le Paris FC (@FFF)

OL Lyonnes - Paris FC : un festival offensif en prévision

  • par David Hernandez

    • Ce samedi 1er novembre (21h), l’OL Lyonnes reçoit son dauphin le Paris FC. Entre le leader et l’un des cadors de cette Première Ligue, c’est quasiment l’assurance d’un festival offensif.

    Un Paris FC - OL peut en cacher un autre. Si les hommes de Paulo Fonseca se sont cassés les dents (3-3) sur le club parisien à Jean Bouin mercredi, les filles de Jonatan Giraldez recevront la formation francilienne du côté du Parc OL, ce samedi (21h). Pour ce choc sous le thème de "Dia de Los Muertos", l’OL Lyonnes propose des animations pour attirer le plus grand nombre de spectateurs à Décines. En ce sens, Olympique-et-Lyonnais vous rappelle que vous pouvez profiter d’un tarif préférentiel sur les places ainsi que d’une possibilité de remporter un maillot 2025-2026*. Pour pouvoir en bénéficier, il suffit de cliquer sur ce lien et d'indiquer le code promo suivant : OLETLY.

    Deux équipes à plus de trois buts par match

    Lundi, plus de 5 000 places avaient déjà trouvé preneur et l’OL Lyonnes espère bien remplir encore un peu plus le Parc OL en ce samedi 1er novembre. Pour les indécis, un OL Lyonnes - Paris FC est presque l’assurance d’un festival offensif. Les Fenottes, leaders de Première Ligue, ont la meilleure attaque avec 25 buts en cinq rencontres. En face, les coéquipières de Clara Matéo ne sont pas en reste. Elles affichent 17 réalisations soit plus de trois buts par match. Le choc entre les deux premiers du championnat réserve donc du spectacle. Que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes.

    *Une fois votre achat effectué, merci de nous adresser un mail à razik.brikh@olympique-et-lyonnais.com avec une preuve de votre commande. Un tirage au sort sera effectué le lundi 3 novembre.

