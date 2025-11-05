OL : "pas de prise de risque", avec Corentin Tolisso

Absent du déplacement à Séville, Corentin Tolisso est laissé au repos par l'OL. Le staff ne veut pas prendre de risque avec son capitaine.

Pas question de tirer sur la corde. Voilà en substance le message passé par Paulo Fonseca pour expliquer l'absence de Corentin Tolisso à Séville. Le milieu de terrain, qui pourrait être remplacé par Khalis Merah face au Real Betis jeudi (21 heures), est resté à Lyon. Il n'a pas fait le voyage en Espagne, à la fois par précaution, mais aussi car un choc arrive dès dimanche.

Ce mercredi soir, devant la presse, l'entraîneur rhodanien a expliqué les raisons de ce choix. "Il a beaucoup joué et il a eu un petit pépin avant le dernier match (Brest), même s'il était sur le terrain. En ce moment, c'est mieux qu'il se repose et qu'on ne prenne pas de risque, a-t-il prévenu. On aura du temps ensuite pour voir s'il sera apte face au PSG."

Incertain pour le PSG

Sa présence contre le leader de Ligue 1 le 9 novembre n'est donc pas encore acquise. Il ne s'est d'ailleurs pas entraîné ce mercredi, avant que ses coéquipiers ne décollent pour l'Andalousie.

Le champion du monde 2018 manquera sa deuxième rencontre de la saison après Utrecht en septembre, mais il était suspendu. Pour le reste, il a été titulaire à treize reprises, disputant en moyenne 85 minutes. De quoi entamer physiquement ses réserves a priori, alors que l'OL aura besoin de son capitaine tout au long de l'exercice 2025-2026.