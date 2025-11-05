Actualités
Corentin Tolisso (OL) devant Angel Gomes (OM)
Corentin Tolisso (OL) devant Angel Gomes (OM) (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

OL : "pas de prise de risque", avec Corentin Tolisso

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Absent du déplacement à Séville, Corentin Tolisso est laissé au repos par l'OL. Le staff ne veut pas prendre de risque avec son capitaine.

    Pas question de tirer sur la corde. Voilà en substance le message passé par Paulo Fonseca pour expliquer l'absence de Corentin Tolisso à Séville. Le milieu de terrain, qui pourrait être remplacé par Khalis Merah face au Real Betis jeudi (21 heures), est resté à Lyon. Il n'a pas fait le voyage en Espagne, à la fois par précaution, mais aussi car un choc arrive dès dimanche.

    Ce mercredi soir, devant la presse, l'entraîneur rhodanien a expliqué les raisons de ce choix. "Il a beaucoup joué et il a eu un petit pépin avant le dernier match (Brest), même s'il était sur le terrain. En ce moment, c'est mieux qu'il se repose et qu'on ne prenne pas de risque, a-t-il prévenu. On aura du temps ensuite pour voir s'il sera apte face au PSG."

    Incertain pour le PSG

    Sa présence contre le leader de Ligue 1 le 9 novembre n'est donc pas encore acquise. Il ne s'est d'ailleurs pas entraîné ce mercredi, avant que ses coéquipiers ne décollent pour l'Andalousie.

    Le champion du monde 2018 manquera sa deuxième rencontre de la saison après Utrecht en septembre, mais il était suspendu. Pour le reste, il a été titulaire à treize reprises, disputant en moyenne 85 minutes. De quoi entamer physiquement ses réserves a priori, alors que l'OL aura besoin de son capitaine tout au long de l'exercice 2025-2026.

    à lire également
    Cédric Bakambu, joueur du Real Betis
    Bartra, Lo Celso, Amrabat, Antony, Bakambu... Le groupe du Real Betis face à l'OL
    1 commentaire
    1. Avatar
      Poupette38 - mer 5 Nov 25 à 20 h 24

      G. Mikautadzé joue en ce moment son match de LdC, il est sorti à la 56e, ça fait quelques matchs qu'il ne marque pas lui non plus .

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso (OL) devant Angel Gomes (OM)
    OL : "pas de prise de risque", avec Corentin Tolisso 20:22
    Cédric Bakambu, joueur du Real Betis
    Bartra, Lo Celso, Amrabat, Antony, Bakambu... Le groupe du Real Betis face à l'OL 17:35
    Real Betis : Pellegrini note le "léger fléchissement" de l'OL "ces derniers temps" 16:50
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Real Betis - OL : Corentin Tolisso ménagé 16:34
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    Real Betis - OL : un nouveau combat pour la possession ? 16:00
    Abner Vinicius, défenseur de l'OL
    OL - Ligue 1 : Abner connaîtra sa sanction ce mercredi 15:10
    Alejandro Gomes Rodriguez, attaquant de l'OL
    Mondial U17 : l'Angleterre de Gomes Rodríguez (OL) chute d'entrée 14:20
    Supporters de Saint-Etienne
    ASSE - OL : après le jet d'une pièce sur l'arbitre, deux supporters condamnés à 7 mois de prison avec sursis 13:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Lily Yohannes lors de l'amical OL Lyonnes - Servette FC
    OL Lyonnes : Lily Yohannes devancée pour le Golden Girl 12:40
    Rémi Himbert, capitaine de l'équipe de France U16 contre l'Angleterre
    France : entrée en lice des Bleuets et d'Himbert (OL) au Mondial U17 11:50
    OL - PSG : l'arbitre Benoît Bastien sera équipé d'une caméra 11:00
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 3 novembre en podcast  10:10
    Emeline Rochebilière, arbitre de D1 féminine (OL)
    Montpellier - OL Lyonnes : Émeline Rochebilière aux commandes 09:25
    Corentin Tolisso au duel avec Achraf Hakimi lors d'OL - PSG
    Avant l'OL, le PSG a probablement perdu Hakimi et Dembélé 08:40
    La joie des joueurs de l'OL face à Metz.
    Ligue Europa : retrouvailles 12 ans après entre l'OL et le Real Betis 08:00
    Abner, latéral gauche de l'OL
    Abner : "J'ai trouvé un environnement parfait à l'OL" 07:30
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    Abner (OL) sur son exclusion face au Paris FC : "Ç'a changé le match" 04/11/25
    Enzo Molebé portera le numéro 19 avec le groupe professionnel de l'OL
    OL - Mercato : Enzo Molebe prolonge jusqu'en 2029 04/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut