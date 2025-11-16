Actualités
Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
Clinton Mata lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

OL : le calendrier de la CAN pour Mata et Niakhaté

  • par Gwendal Chabas

    • À partir du 21 décembre, Clinton Mata et Moussa Niakhaté disputeront la CAN au Maroc. Une compétition qui pourrait s'étirer jusqu'au dimanche 18 janvier, jour de la finale.

    Nous sommes en pleine trêve internationale pour toutes les sélections, la dernière avant mars 2026. Enfin, pas pour tout le monde, puisque 24 nations prendront part à la CAN entre décembre et janvier. La compétition réunira les meilleures équipes africaines, dont l'Angola de Clinton Mata et le Sénégal de Moussa Niakhaté. Les Sénégalais font d'ailleurs figurent de favoris, avec d'autres, du tournoi.

    Une épreuve qui débutera le dimanche 21 décembre avec le Maroc, pays hôte, face aux Comores. Pour les deux membres du groupe professionnel de l'OL concernés, elle commencera un peu plus tard. Ainsi, les Angolais affronteront l'Afrique du Sud le lundi 22 décembre (18 heures), puis le Zimbabwe le vendredi 26 (13h30) et enfin l'Égypte le 29 à 17 heures.

    Un choc Sénégal - RD Congo

    Ils ont a priori les moyens d'accéder aux 8es de finale en terminant parmi les deux premiers de la poule ou les meilleurs troisièmes. Les Sénégalais, eux, batailleront avec le Botswana (23/12, 16 heures), la RD Congo, un premier choc (27/12, 16 heures) et le Bénin (30/12, 20 heures). On peut là aussi imaginer qu'ils iront plus loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations.

    Ensuite, les 8es de finale auront lieu les 3, 4, 5 et 6 janvier 2026. Les quarts de finale les 9 et 10 janvier, avant les demi-finales le mercredi 14. Enfin, la CAN se conclura les samedi 17 (petite finale) et dimanche 18 janvier (finale). Sur cela laps de temps, l'Olympique lyonnais jouera au moins un tour de Coupe de France, voire deux. Il rencontrera aussi Monaco (03/01) et Brest (18/01).

    4 matchs maximum manqués par Mata et Niakhaté

    Au maximum, les deux défenseurs centraux manqueront donc quatre affiches de leur club. Précisons du côté de la réserve que le Gabon de Bryan Meyo sera lui opposé au Cameroun (24/12), au Mozambique (28/12) et à la Côte d’Ivoire (31/12), avant une potentielle phase à élimination directe.

