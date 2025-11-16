Huit journées, sept victoires. La réserve de l'OL Lyonnes est en démonstration en ce début de saison. Nouvelle preuve de sa folle dynamique avec le succès 9 à 1 du côté de Monaco.

Les défenses de D3 peuvent trembler. Avec 40 buts inscrits en 8 journées, la réserve de l'OL Lyonnes affole les compteurs avec une moyenne de 5 réalisations par rencontre. La note a encore augmenté ce week-end avec la grosse victoire obtenue du côté de Monaco samedi.

Les joueuses de Julien Perney ont déroulé en Principauté, s'imposant 9 à 1 sans jamais être inquiétées. À la demi-heure de jeu, elles menaient déjà 3 à 0 grâce à Lorna Douvier (7e), Émile Mece (25e) et Maïwenn Olivier (28e). Certes, les Monégasques ont réduit l'écart, à la 34e minute, mais ce n'était qu'un maigre répit.

Le choc face à Cannes bien préparé

En deuxième période, les Fenottes ont marqué à six reprises, dont un triplé de Camille Marmillot (51e, 83e et 90e). Lorna Douvier y est allée de son doublé (74e), puis Isaline di Rienzo (86e) et Ambre Ouazar (89e) se sont mêlées à la fête. Les Rhodaniens ont donc franchement accéléré dans les 20 dernières minutes pour gonfler les statistiques.

Grâce à ce 7e succès en huit sorties, l'OL Lyonnes restera en tête du championnat un peu plus longtemps. Les jeunes Lyonnaises mettent surtout la pression sur Cannes, qui doit l'emporter chez le mal classé Longvic pour recoller à 22 points, comme le leader. Si c'est le cas, le choc entre les deux premiers le dimanche 7 décembre promet des étincelles à Meyzieu.