Lucas Perri (ex-OL) a porté plainte contre Botafogo

La presse brésilienne évoque un contentieux entre Lucas Perri et son ancien club, Botafogo. Le gardien aujourd'hui à Leeds dénonce le non-respect de certaines obligations contractuelles.

Il n'est plus au club depuis janvier 2024, mais l'histoire n'est pas terminée visiblement entre Lucas Perri et Botafogo. D'après O Globo, le portier de 27 ans a porté plainte contre son ancienne équipe. Rappelons que la formation de Rio de Janeiro figure dans la holding Eagle Football détenue par John Textor. Un contentieux qui remonterait à son départ pour l'OL.

Avec cette action en justice, le gardien espère obtenir les 440 000 euros qu'il réclame pour des impayés qui s'étaleraient de janvier 2024 à août 2025. Précisément, il a engagé une action en justice contre la SAF (Société Anonyme du Football) de l'écurie brésilienne. Elle n'aurait pas versé les sommes dues pour des paiements contractuels ou relatives au droit du travail.

Une audience le 5 novembre

Concrètement, il demande à recevoir les bonus à la signature répartis sur la durée du contrat (315 000 euros). Il est aussi question des arriérés de salaire sous forme de droits d’images ou encore des vacances non payées, du 13e mois et diverses indemnités et pénalités pour rupture ou non respect du contrat.

Lucas Perri, à présent à Leeds, aurait essayé de résoudre ce litige à l'amiable avec les dirigeants de Fogo'. Mais les deux parties n'ont pas réussi à trouver un accord. Suite à cette plainte, une première audience doit avoir lieu le 5 novembre 2025 devant la Cour du Travail de Rio de Janeiro.