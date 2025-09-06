Jean-Michel Aulas et le "miracle" de l'OL

L'ancien président de l'OL, Jean-Michel Aulas, salue l'excellent départ des Lyonnais sous la gouvernance de Michele Kang.

Le pionnier de la gloire lyonnaise. Président du club pendant près de 36 ans, Jean-Michel Aulas avait laissé le flambeau à John Textor. Aujourd'hui, l'Américain ne figure plus, ou bien de loin, dans le paysage rhodanien. Depuis cet été, Michele Kang a pris les rênes du club en marge du passage en appel devant la DNCG. Dans le marasme financier qu'était la situation de l'OL, la femme d'affaires et d'autres actionnaires ont permis au club de se maintenir en Ligue 1 après la rétrogradation administrative prononcée en juin dernier.

Avec quelques mouvements certes, l'équipe est aujourd'hui deuxième à l'issue des trois premières journées du championnat, à hauteur du PSG. Plutôt inattendu. Un départ suivi de près par le candidat à la mairie de Lyon, lui qui était dans les tribunes lors du choc face à l'OM (1-0). Dans une vidéo du média CARRE, le vice-président de la FFF s'est exprimé au sujet de la gouvernance de Michele Kang à l'OL. "Tous les Lyonnais savent qu'elle, avec un certain nombre de personnes autour d'elle, a sauvé l'Olympique lyonnais qui était dans une situation extrêmement préoccupante", a-t-il salué.

"On ne l'imaginait pas trois mois en arrière"

Après un excellent début, plus vu depuis 1981, Jean-Michel Aulas tenait aussi à souligner les différences de gouvernance avec la direction précédente. "Elle arrive avec une volonté, et des moyens aussi, que n'avait pas son prédécesseur. Et qui, de manière tout à fait étonnante, apportent des satisfactions sportivement puisque l'Olympique lyonnais est premier avec le PSG au bout de trois journées, a-t-il poursuivi. C'est un miracle, on ne l'imaginait absolument pas trois mois en arrière." Le miracle pourrait encore durer si l'OL parvenait à surfer sur la vague aoûtienne tout au long de la saison. Mais c'est une autre histoire.