Actualités
Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette
Les joueuses de l’OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette (crédit : David Hernandez)

Sans-faute pour l'OL Lyonnes en préparation

  • par Gwendal Chabas

    • L'OL Lyonnes a bouclé sa préparation par une victoire contre Francfort samedi (2-4). Un match particulièrement disputé qui a livré quelques enseignements.

    Pour une affiche amicale, ce Francfort - OL Lyonnes a tenu toutes ses promesses. Une partie finalement très rythmée, dans un style allemand, avec de grosses prises de risque de chaque côté et un pressing soutenu, notamment des Fenottes. Une bonne répétition avant de reprendre la Première Ligue le dimanche 7 décembre face à Marseille (17h30).

    Joseph et Katoto marquent à nouveau

    Une opposition très sérieuse face au 3e de Frauen-Bundesliga en 2024-2025, même avec une équipe très renouvelée par rapport au succès 4 à 1 contre le Bayern Munich mardi. Car l'Eintracht a voulu rendre coup pour coup les offensives de son adversaire. C'est même lui qui a allumé la première mèche, avec une grosse occasion sauvée par Teagan Micah (3e). Le corner qui suivait voyait Jule Brand mettre la pression sur la dernière défenseure pour lui subtiliser la balle et offrir le but à Liana Joseph (0-1, 4e).

    La jeune avant-centre enchaîne les réalisations, tout comme Marie-Antoinette Katoto. Après un raté quelques minutes auparavant, elle a inscrit le but du 2-1 à la 17e minute. Car oui, en face Nicole Anyomi était très remuante. Elle a donné deux passes décisives à ses coéquipières pour revenir à la marque (1-1 et 2-3). Tout en puissance, Kadidiatou Diani permettait aux Rhodaniennes de mener à la pause (1-3, 27e).

    Tout le monde, ou presque, a pu s'exprimer

    Le second acte a connu peut-être un peu moins de relief, mais les Lyonnes ont notamment marqué une quatrième fois par Elma Junttila Nelhage sur un corner de Selma Bacha (2-4, 61e). Juste avant cette action, Jonatan Giráldez avait procédé à une vague de changements. On a ainsi pu voir durant quinze minutes le duo Ada Hegerberg - Marie-Antoinette Katoto à l'œuvre.

    L'entraîneur espagnol a pu faire tourner son effectif sur les dernières minutes, donnant du temps de jeu à une grande majorité du groupe avant le retour de la compétition. C'est donc une présaison parfaite, ou presque, pour les Lyonnaises. Cinq succès en autant de sorties, dix-neuf buts inscrits... Seules les quatre réalisations concédées assombrissent légèrement le bilan. Place aux choses sérieuses désormais dans une bonne semaine, après le retour d'Allemagne ce samedi.

    Le 11 de l'OL Lyonnes : Micah - Sombath, Engen, Nelhage, Svava - Heaps, Benyahia - Brand, Katoto, Joseph, Diani

    à lire également
    Kadidiatou Diani, joueuse de l'OL
    L'OL Lyonnes change (presque) tout face à Francfort

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette
    Sans-faute pour l'OL Lyonnes en préparation 16:00
    Mercato : l'OL intéressé par Lassine Sinayoko (Auxerre), mais... 15:10
    Alejandro Gomes Rodriguez
    OL : Alejandro Gomes Rodríguez avec l'Angleterre U18 en septembre 14:20
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve en quête d'un premier succès 13:30
    Kadidiatou Diani, joueuse de l'OL
    L'OL Lyonnes change (presque) tout face à Francfort 12:40
    Paulo Fonseca
    OL : Paulo Fonseca heureux des prestations défensives 11:50
    Wassa Sangaré prolonge jusqu'en 2027 avec l'OL
    OL Lyonnes - Mercato : Wassa Sangaré file en prêt au London City Lionesses 11:00
    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Lassine Diarra (Mali) et Afonso Moreira (Portugal U21) sélectionnés 10:10
    d'heure en heure
    Lindsey Heaps lors d'OL - ASSE
    Francfort - OL Lyonnes : boucler une préparation presque parfaite 09:25
    Franck Honorat et Satriano (Brest)
    OL - Mercato : Taremi, Satriano... qui pour remplacer Mikautadze ? 08:35
    Georges Mikautadze (OL) marque sur penalty contre Strasbourg
    Mercato - Mikautadze : pourquoi l'OL doit vendre ? 08:00
    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    OL, Botafogo, Molenbeek… le pont Eagle Football est désormais coupé 07:30
    Georges Mikautadze lors d'OL - RWDM Brussels
    Mercato : entre l'OL et Mikautadze, ça sent la fin 29/08/25
    Les joueurs de l'OL célébrant le but de Tagliafico avec Paulo Fonseca
    Ligue Europa : "un bon tirage" pour l’OL 29/08/25
    L'appel de Tanguy a été entendu par l'OL 29/08/25
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    DNCG, UEFA... "L'OL doit respecter les promesses faites" 29/08/25
    Malick Fofana après son but lors d'OL - Metz
    Tagliafico, Šulc et Fofana convoqués en sélection nationale 29/08/25
    Adrien Rabiot, joueur de l'OM
    Rabiot, Medina, Kondogbia... De Zerbi fait le point avant OL - OM 29/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut