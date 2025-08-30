Sans-faute pour l'OL Lyonnes en préparation

L'OL Lyonnes a bouclé sa préparation par une victoire contre Francfort samedi (2-4). Un match particulièrement disputé qui a livré quelques enseignements.

Pour une affiche amicale, ce Francfort - OL Lyonnes a tenu toutes ses promesses. Une partie finalement très rythmée, dans un style allemand, avec de grosses prises de risque de chaque côté et un pressing soutenu, notamment des Fenottes. Une bonne répétition avant de reprendre la Première Ligue le dimanche 7 décembre face à Marseille (17h30).

Joseph et Katoto marquent à nouveau

Une opposition très sérieuse face au 3e de Frauen-Bundesliga en 2024-2025, même avec une équipe très renouvelée par rapport au succès 4 à 1 contre le Bayern Munich mardi. Car l'Eintracht a voulu rendre coup pour coup les offensives de son adversaire. C'est même lui qui a allumé la première mèche, avec une grosse occasion sauvée par Teagan Micah (3e). Le corner qui suivait voyait Jule Brand mettre la pression sur la dernière défenseure pour lui subtiliser la balle et offrir le but à Liana Joseph (0-1, 4e).

La jeune avant-centre enchaîne les réalisations, tout comme Marie-Antoinette Katoto. Après un raté quelques minutes auparavant, elle a inscrit le but du 2-1 à la 17e minute. Car oui, en face Nicole Anyomi était très remuante. Elle a donné deux passes décisives à ses coéquipières pour revenir à la marque (1-1 et 2-3). Tout en puissance, Kadidiatou Diani permettait aux Rhodaniennes de mener à la pause (1-3, 27e).

Tout le monde, ou presque, a pu s'exprimer

Le second acte a connu peut-être un peu moins de relief, mais les Lyonnes ont notamment marqué une quatrième fois par Elma Junttila Nelhage sur un corner de Selma Bacha (2-4, 61e). Juste avant cette action, Jonatan Giráldez avait procédé à une vague de changements. On a ainsi pu voir durant quinze minutes le duo Ada Hegerberg - Marie-Antoinette Katoto à l'œuvre.

L'entraîneur espagnol a pu faire tourner son effectif sur les dernières minutes, donnant du temps de jeu à une grande majorité du groupe avant le retour de la compétition. C'est donc une présaison parfaite, ou presque, pour les Lyonnaises. Cinq succès en autant de sorties, dix-neuf buts inscrits... Seules les quatre réalisations concédées assombrissent légèrement le bilan. Place aux choses sérieuses désormais dans une bonne semaine, après le retour d'Allemagne ce samedi.

Le 11 de l'OL Lyonnes : Micah - Sombath, Engen, Nelhage, Svava - Heaps, Benyahia - Brand, Katoto, Joseph, Diani