L'OL Lyonnes change (presque) tout face à Francfort

  • par Gwendal Chabas
    • Composition très offensive pour l'OL Lyonnes face à Francfort ce samedi (13 heures). Jonatan Giráldez a changé quasiment toute l'équipe pour ce dernier match amical.

    Avec deux rencontres aussi rapprochées, on pouvait s'attendre à de nombreux changements. Finalement, c'est avec un 11 presque entièrement renouvelé que l'OL Lyonnes défie à 13 heures ce samedi Francfort pour son ultime match amical. Après les quatre premières victoires de l'été, et pour conclure ce stage en Allemagne, Jonatan Giráldez fait tourner. Il donne du temps de jeu à tout le monde suite au succès 4 à 1 face au Bayern Munich mardi.

    Dans les cages, on retrouve par exemple Teagan Micah, et non pas Christiane Endler. Derrière, place au quatuor Alice Sombath, Ingrid Engen, Elma Junttila Nelhage et Sofie Svava. Le dispositif tactique aussi devrait varier. L'entraîneur espagnol a en effet opté visiblement pour un 4-4-2, voire un 4-2-4.

    Seules Engen et Heaps enchaînent

    Dans l'entrejeu, nous avons le duo Lindsey Heaps - Inès Benyahia, qui devra abattre un gros boulot. Les quatre attaquantes alignées : Jule Brand, Marie-Antoinette Katoto, Liana Joseph et Kadidiatou Diani seront chargées de poursuivre la moisson de buts (quinze en quatre sorties).

    Vous l'aurez noté, seules Engen et Heaps enchaînent une deuxième titularisation consécutive cette semaine. Mais avec un banc composé, entre autres, de Wendie Renard, Selma Bacha, Lily Yohannes, Melchie Dumornay et Ada Hegerberg, le matériel est bien présent pour les Fenottes.

    Le 11 de l'OL Lyonnes : Micah - Sombath, Engen, Nelhage, Svava - Heaps, Benyahia - Brand, Katoto, Joseph, Diani

    1. isabielle
      isabielle - sam 30 Août 25 à 12 h 48

      Bravo au "Coach Jona" pour ses formidables progrès en français 👏
      Ses impressions sur la pré-saison :
      https://www.youtube.com/watch?v=D0tGgQ-HKyk&ab_channel=OLLyonnes

    2. isabielle
      isabielle - sam 30 Août 25 à 13 h 03

      Des images de la dernière séance (par celle d'Eddy 😉) celle des Lyonnes
      https://www.instagram.com/p/DN8mGBjjDGW/?utm_source=ig_web_copy_link

    3. seb.66
      seb.66 - sam 30 Août 25 à 13 h 05

      Bon anni au dede du 74 !

      1. isabielle
        isabielle - sam 30 Août 25 à 13 h 09

        d'ailleurs c'est pour lui, pour son anniv, qu'ils ont changé l'heure du match, car à 11h il pouvait pas...Bon anniv dede ! 😉😂

    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut