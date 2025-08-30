Francfort - OL Lyonnes : boucler une préparation presque parfaite

À un peu plus d'une semaine de la reprise, l'OL Lyonnes cherche à enchaîner une cinquième victoire consécutive cet été face à Francfort.

L'OL Lyonnes est le bourreau de ses adversaires en cette préparation estivale. Le Servette FC (5-0), Nuremberg (3-0), London City Lionesses (3-1) et le Bayern Munich (4-1) ont tous cédé face aux Rhodaniennes. Avec quinze buts inscrits en quatre matchs, les joueuses de Jonatan Giráldez ne semblent pas ralentir.

Au campus Adidas pour leur stage en Allemagne, le 11 et les rotations se peaufinent progressivement avant la reprise du championnat, le 7 septembre face à l'OM. Avant ce duel olympien, la formation rhodanienne se frottera aux joueuses de l'Eintracht Francfort, ce samedi (13 heures).

Surfer sur la bonne dynamique

Objectif de cet ultime teste, conclure la présaison sur un 5/5 pour arriver en pleine confiance face à Marseille. L'occasion aussi de parfaire une dernière fois les automatismes avant de se lancer dans le grand bain. Si certains pouvaient avoir des doutes quant aux nombreux mouvements qui ont touché l'équipe cet été, les coéquipières de Wendie Renard paraissent s'être jusqu'ici bien acclimatées à leur nouvel environnement.

Pour le jeune entraîneur Jonatan Giráldez, lui aussi arrivé cet été, les débuts sont encourageants. Évidemment, les ambitions élevées du club vont plus loin que des matchs amicaux, et il faudra du temps avant de connaître le véritable niveau de ce groupe. Mais avant de vivre les grandes échéances en championnat et en Ligue des champions, un dernier galop d'essai donnera l'opportunité aux observateurs de se faire une idée du potentiel de cette nouvelle version de l'OL Lyonnes.