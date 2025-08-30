OL - Mercato : Taremi, Satriano... qui pour remplacer Mikautadze ?

À moins de trois jours de la clôture du mercato, l'OL doit recruter deux attaquants. Parmi les options étudiées, Mehdi Taremi (Inter Milan) ou encore Martín Satriano (Lens).

Il faudra certainement rester jusqu'au bout de ce mercato estival 2025 pour avoir toutes les réponses. Les jours à venir promettent d'être agités pour Matthieu Louis Jean, le directeur technique, et ses équipes. En effet, outre un ailier droit, l'OL a maintenant besoin non plus d'un avant-centre, mais de deux, avec le départ attendu de Georges Mikautadze à Villarreal.

Une opération évaluée à un peu plus de 30 millions d'euros, avec un pourcentage à la revente pour l'Olympique lyonnais. Cette cession, nécessaire pour se conformer aux exigences de l'UEFA et de la DNCG, chamboule l'ensemble de l'effectif. À un peu plus de trois jours du terme de la période des transferts, il doit désormais trouver le remplaçant du Géorgien.

Deux joueurs à court rythme

Ce qui nous donne deux recrues espérées au poste de numéro 9, car même avant cela, il devait dénicher un joueur capable de suppléer l'ancien Messin. Ces deux arrivées, si elles ont bien lieu, devraient se faire sous la forme d'un prêt, précise L'Équipe. En effet, l'argent récolté doit prioritairement servir à faire tourner le club sur l'exercice 2025-2026.

Deux noms sont aujourd'hui sortis, parmi les pistes explorées, Mehdi Taremi (Inter Milan, 33 ans) et Martín Satriano (Lens, 24 ans). Les deux buteurs n'ont pas encore entamé leur saison avec leur équipe respective. Le premier a beaucoup joué l'an passé, mais surtout comme remplaçant derrière Marcus Thuram et Lautaro Martínez. Le second nettement moins, car il a subi une rupture du ligament croisé, le contraignant à une année quasiment blanche.

Une troisième option plus avancée

Pour l'Uruguayen, si les Lensois ont levé l'option d'achat de cinq millions d'euros cet été, ils ne semblent pas entrer dans les plans de Pierre Sage. Présent lors de la préparation, il n'a pas fait la moindre apparition dans le groupe en trois affiches de Ligue 1. L'Iranien, lui, n'a pas pris part à la première journée de Serie A. Non convoqué, il est sous contrat jusqu'en 2027.

À noter que d'après L'Équipe, une troisième piste pour évoluer à la pointe de l'attaque serait plus avancée. Un gros chantier attend l'OL lors des trois prochains jours, sachant qu'il faudra recevoir Marseille dimanche sans avant-centre référencé.