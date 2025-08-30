Actualités
OL - Mercato : Taremi, Satriano... qui pour remplacer Mikautadze ?

  par Gwendal Chabas
    • À moins de trois jours de la clôture du mercato, l'OL doit recruter deux attaquants. Parmi les options étudiées, Mehdi Taremi (Inter Milan) ou encore Martín Satriano (Lens).

    Il faudra certainement rester jusqu'au bout de ce mercato estival 2025 pour avoir toutes les réponses. Les jours à venir promettent d'être agités pour Matthieu Louis Jean, le directeur technique, et ses équipes. En effet, outre un ailier droit, l'OL a maintenant besoin non plus d'un avant-centre, mais de deux, avec le départ attendu de Georges Mikautadze à Villarreal.

    Une opération évaluée à un peu plus de 30 millions d'euros, avec un pourcentage à la revente pour l'Olympique lyonnais. Cette cession, nécessaire pour se conformer aux exigences de l'UEFA et de la DNCG, chamboule l'ensemble de l'effectif. À un peu plus de trois jours du terme de la période des transferts, il doit désormais trouver le remplaçant du Géorgien.

    Deux joueurs à court rythme

    Ce qui nous donne deux recrues espérées au poste de numéro 9, car même avant cela, il devait dénicher un joueur capable de suppléer l'ancien Messin. Ces deux arrivées, si elles ont bien lieu, devraient se faire sous la forme d'un prêt, précise L'Équipe. En effet, l'argent récolté doit prioritairement servir à faire tourner le club sur l'exercice 2025-2026.

    Deux noms sont aujourd'hui sortis, parmi les pistes explorées, Mehdi Taremi (Inter Milan, 33 ans) et Martín Satriano (Lens, 24 ans). Les deux buteurs n'ont pas encore entamé leur saison avec leur équipe respective. Le premier a beaucoup joué l'an passé, mais surtout comme remplaçant derrière Marcus Thuram et Lautaro Martínez. Le second nettement moins, car il a subi une rupture du ligament croisé, le contraignant à une année quasiment blanche.

    Une troisième option plus avancée

    Pour l'Uruguayen, si les Lensois ont levé l'option d'achat de cinq millions d'euros cet été, ils ne semblent pas entrer dans les plans de Pierre Sage. Présent lors de la préparation, il n'a pas fait la moindre apparition dans le groupe en trois affiches de Ligue 1. L'Iranien, lui, n'a pas pris part à la première journée de Serie A. Non convoqué, il est sous contrat jusqu'en 2027.

    À noter que d'après L'Équipe, une troisième piste pour évoluer à la pointe de l'attaque serait plus avancée. Un gros chantier attend l'OL lors des trois prochains jours, sachant qu'il faudra recevoir Marseille dimanche sans avant-centre référencé.

    4 commentaires
    1. Avatar
      kornofugur - sam 30 Août 25 à 8 h 43

      Très déçu de cette façon de procéder a 2 jours de la fin du marché de la part des dirigeants mais bon , on est plus à ça prêt…
      Je me suis fais à l’idée que l’OL sera un club de milieu de tableau pendant plusieurs années . Inutile d’avoir des ambitions européennes , ce n’est clairement plus pour nous.

      1. Avatar
        stylo - sam 30 Août 25 à 8 h 51

        Difficile d’en vouloir aux dirigeants en place depuis deux mois, ils s’évertuent à rattraper une situation calamiteuse.
        C’est seulement dans la durée qu’ils pourront être jugés.

    2. Avatar
      PAT11grib - sam 30 Août 25 à 8 h 45

      Medhi Taremi c'est 3 buts en 43 matches à l'inter son dernier club.
      Satriano c'est 12 buts dans toute sa carrière pro.
      J'ose espérer que c'est la troisième solution.
      Et City qui nous doivent un prêt ils ont rien en stock en avant-centre ?

    3. Avatar
      Lorenzo74 - sam 30 Août 25 à 8 h 51

      Certains ici ont des réactions de riches....
      I y a 1 mois nous étions presque en L2
      On savait qu'il fallait vendre soit Mickau soit Fofana voire les 2
      Maintenant il faut espérer qu'ils ont trouvé un bon remplaçant sachant qu'à moins de 30 millions c'est très difficile.

