Avec près de 50 000 spectateurs de moyenne depuis le début de la saison, le Parc OL possède la deuxième affluence de Ligue 1. Seulement, au niveau du remplissage, l’enceinte de Décines est loin de truster les premières places.

Le bon début de saison a forcément entretenu la bonne dynamique. Néanmoins, entre la pré-saison qui avait donné de l’espoir et ce lancement de campagne presque parfait, les supporters de l’OL ont vite répondu présents. Cela se ressent dans les affluences au Parc OL, malgré un bémol pour la venue de Salzbourg en Ligue Europa. Mais il n’y avait qu’à voir l’affluence trois jours plus tard contre Toulouse pour comprendre qu’il existe une vraie ferveur dans ce début de saison. Dans la continuité de la saison passée, pourrait-on dire. Avec 49 450 spectateurs de moyenne, le Parc OL affiche le plus grand nombre de spectateurs sur les sept premières journées de Ligue 1, derrière l’intouchable Olympique de Marseille et ses 64 787 fidèles.

Lens quasiment à guichets fermés

Avec près de 50 000 spectateurs à chaque match disputé à Décines, l’OL est sur une bonne lancée et les venues prochaines de Strasbourg et du PSG devraient être dans la même lignée, si ce n’est plus. Cela permettra d’améliorer le taux de remplissage, car ce dernier est loin d’être en adéquation avec la moyenne de spectateurs. Avec un taux de 84,9%, le Parc OL se classe en 13e position en Ligue 1. Loin derrière Lens qui affiche quasiment complet à chaque rencontre (99,1%).