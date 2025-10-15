Attaquant de la réserve de l’OL, Bryan Meyo a été retenu avec le Gabon pour la fin des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Malgré un super but, le Lyonnais n’a pu envoyer son pays vers une qualification. Les Panthères devront jouer les barrages africains et intercontinentaux.

Il a donné de l’espoir à tout un peuple. Entré en jeu quinze minutes plus tôt, Bryan Meyo a réussi à trouver la faille mardi soir avec le Gabon. En reprenant un centre d’un geste acrobatique à la 86e, l’attaquant de la réserve de l’OL a permis à tout un pays de croire encore à une qualification directe pour la Coupe du monde 2026. Malheureusement, la victoire gabonaise contre le Burundi (2-0) n’a servi à rien. S’ils ont fait le travail à la maison, les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang, suspendu pour cette dernière rencontre, devaient avant tout compter sur un faux-pas de la Côte d’Ivoire.

Un point qui change tout

Seulement, les Ivoiriens n’ont pas laissé l’occasion de jouer un nouveau Mondial avec une facile victoire 3-0 contre le Kenya. En échouant à un point de la qualification, le Gabon peut avoir des regrets. Désormais, c’est un nouveau parcours du combattant qui attend Meyo et les siens avec les barrages. Africains d’abord avec le Nigéria en demi-finale, puis la République démocratique du Congo ou le Cameroun. S’ils passent ces deux matchs, les Gabonais devront encore se défaire d’un troisième adversaire dans un barrage intercontinental…