Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
Tyler Morton buteur lors de Lille – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

OL : Morton n’avait "jamais vu une telle passion" chez les supporters

  • par David Hernandez
  1 Commentaire

    • Fort d’un bon début de saison, Tyler Morton a rapidement gagné la sympathie des supporters de l’OL. Une passion et un amour qu’il n’imaginait pas en dehors de Liverpool.

    Il était venu chercher du temps de jeu et il est servi. Barré du côté de Liverpool, son club de cœur, Tyler Morton a donc répondu favorablement à l’appel de l’OL et de Paulo Fonseca. Avec plus de 600 minutes disputées depuis le début de la saison, l’Anglais a déjà fait son trou dans l’entrejeu lyonnais, avec Tanner Tessmann et Corentin Tolisso. Une belle surprise pour le club, le joueur, mais aussi les supporters, qui ne connaissaient presque rien du milieu à son arrivée à la fin juillet.

    En l’espace de deux mois et demi, Morton a mis tout le monde d’accord. "Je n'ai reçu que de l'amour depuis mon arrivée. C'est incroyable la passion qui anime ce club, et je l'apprends non seulement des joueurs qui aiment ce club, mais aussi du staff et des fans qui l’adorent, a-t-il déclaré dans une interview pour l’UEFA. Je suis très reconnaissant pour cet accueil."

    "Ils attendent qu'on donne tout sur le terrain"

    Pur produit du centre de formation de Liverpool, Tyler Morton sait de quoi il parle quand il s’agit de passion. Le "You'll Never Walk Alone" entonné avant chaque match est devenu légendaire chez les Reds. Seulement, l’international U21 anglais ne s’imaginait pas que cet amour du blason puisse être aussi intense en dehors de la Premier League.

    "C'est incroyable. Je n'ai jamais vu une telle passion dans le football. Venir ici m'a ouvert les yeux sur tellement de choses, mais principalement sur la passion qui existe dans le football à travers le monde, qu'on ne peut pas voir si on ne vient pas dans ces endroits. Les supporters de Lyon sont incroyables. Ils sont si passionnés et si bruyants. Nous avons eu un résultat décevant lors du dernier match (ndlr : Toulouse), mais ils étaient derrière nous et ils comprennent que nous donnons tout sur le terrain, c'est ce qu'ils attendent de nous."

    Avec près de 50 000 spectateurs de moyenne, le Parc OL entend bien jouer son rôle de 12e homme pour vivre une saison réussie.

    1 commentaire
    1. Avatar
      Briand - mer 15 Oct 25 à 15 h 40

      Aulas pourrait te parler de celle des années 2000 c'était feux d'artifice a chaque match- une ambiance de folie dans toutes les tribunes

      Signaler

    Laisser un commentaire

