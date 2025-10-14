L'OL Lyonnes sans Korbin Shrader contre St. Pölten

En plus de Liana Joseph, Korbin Shrader doit déclarer forfait pour le prochain match de Ligue des champions contre St. Pölten mercredi (18h45). L'Américaine est à court de forme.

Adversaire a priori le plus faible rencontré par l'OL Lyonnes sur cette phase de classement de la Ligue des champions, St. Pölten aura fort à faire sur la pelouse rhodanienne mercredi (18h45). Après la victoire 2 à 1 à Arsenal mardi dernier, les joueuses de Jonatan Giraldez veulent poursuivre sur ce bon début de saison comptable contre le club autrichien.

Elle était titulaire contre Arsenal

S'il dispose d'un effectif profond, l'Espagnol aura néanmoins deux absentes pour cette affiche. L'une est prévue depuis une semaine, malheureusement. Liana Joseph souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur et sera à l'infirmerie pour de longs mois. L'autre est un peu plus imprévue. Korbin Shrader déclare forfait pour cette partie, visiblement en raison de sensations physiques insuffisantes, précise Le Progrès.

Pourtant, elle a pris part à l'entraînement du jour, à la veille du match. La milieu de terrain avait joué 76 minutes en tant que titulaire face aux Anglaises. Elle avait également démarré face au PSG, inscrivant un triplé le 27 septembre dernier (6-1). Dans un 11 potentiellement renouvelé, l'Américaine pourrait être suppléée par Lily Yohannes ou Damaris Egurrola.