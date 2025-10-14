Actualités
Korbin Albert (OL Lyonnes)
Korbin Albert (OL Lyonnes) (crédit : David Hernandez)

L'OL Lyonnes sans Korbin Shrader contre St. Pölten

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • En plus de Liana Joseph, Korbin Shrader doit déclarer forfait pour le prochain match de Ligue des champions contre St. Pölten mercredi (18h45). L'Américaine est à court de forme.

    Adversaire a priori le plus faible rencontré par l'OL Lyonnes sur cette phase de classement de la Ligue des champions, St. Pölten aura fort à faire sur la pelouse rhodanienne mercredi (18h45). Après la victoire 2 à 1 à Arsenal mardi dernier, les joueuses de Jonatan Giraldez veulent poursuivre sur ce bon début de saison comptable contre le club autrichien.

    Elle était titulaire contre Arsenal

    S'il dispose d'un effectif profond, l'Espagnol aura néanmoins deux absentes pour cette affiche. L'une est prévue depuis une semaine, malheureusement. Liana Joseph souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur et sera à l'infirmerie pour de longs mois. L'autre est un peu plus imprévue. Korbin Shrader déclare forfait pour cette partie, visiblement en raison de sensations physiques insuffisantes, précise Le Progrès.

    Pourtant, elle a pris part à l'entraînement du jour, à la veille du match. La milieu de terrain avait joué 76 minutes en tant que titulaire face aux Anglaises. Elle avait également démarré face au PSG, inscrivant un triplé le 27 septembre dernier (6-1). Dans un 11 potentiellement renouvelé, l'Américaine pourrait être suppléée par Lily Yohannes ou Damaris Egurrola.

    à lire également
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    Cécile Bessière pour arbitrer le match OL Lyonnes - Nantes
    1 commentaire
    1. Avatar
      patsso - mar 14 Oct 25 à 16 h 59

      Bien curieux ce forfait, cela cacherait-il autre chose ?

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté avec Martin Satriano et Mathys De Carvalho lors d'OL - Salzbourg
    OL, les critiques, le foot, le Sénégal... Les confessions de Moussa Niakhaté 09/10/25
    Korbin Albert (OL Lyonnes)
    L'OL Lyonnes sans Korbin Shrader contre St. Pölten 16:50
    Mathys de Carvalho, milieu des U19 de l'OL
    OL : le tennis, l'autre sport de Mathys De Carvalho 16:00
    France U19 : Khalis Merah buteur contre les Pays-Bas 15:10
    Malick Fofana lors d'Angers - OL
    OL : Malick Fofana visé par les adversaires ? 14:20
    Moussa Niakhaté lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : après sa carrière, Moussa Niakhaté souhaite rester dans le foot 13:30
    Jean-Philippe Mateta, attaquant de Crystal Palace
    La belle histoire de Jean-Philippe Mateta (ex-OL) avec la France 12:40
    Malick Fofana buteur lors d'OL - Rennes.
    OL : la Belgique de Fofana peut souffler 11:50
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Nicolas Tagliafico buteur avec l'Argentine en Bolivie
    OL : les derniers internationaux en piste ce mardi  11:00
    Logo de la Fédération Française de football
    OL Lyonnes : une Fenotte convoquée avec la France U19 10:10
    OL : les Lyonnais ont entamé la dernière ligne droite avant Nice 09:25
    Clinton Mata (OL) face à Emegha (Strasbourg)
    OL - Strasbourg : le capitaine alsacien, Emegha, pourrait manquer la rencontre 08:40
    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Paulo Fonseca au défi de la lecture des matchs 08:00
    Jérôme Brisard, arbitre de Ligue 1
    Nice - OL : avec Jérôme Brisard au sifflet 07:30
    Mathieu Valbuena alors à l'OL
    Valbuena ne "regrette pas" son passage à l’OL 13/10/25
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL - International : quatre Lyonnais en piste ce lundi 13/10/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes en D3 féminine
    OL Académie : encore un carton plein pour les féminines 13/10/25
    Supporters de Saint-Etienne
    ASSE - OL : le jugement des supporters stéphanois finalement reporté à novembre 13/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut