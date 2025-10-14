France U19 : Khalis Merah buteur contre les Pays-Bas

Remplaçant pour ce deuxième match du stage contre les Pays-Bas, Khalis Merah a marqué avec l'équipe de France U19. Enzo Molebe était titulaire.

Les rôles étaient inversés cette fois-ci entre Khalis Merah et Enzo Molebe. Après le succès contre la Suisse samedi (5-3), avec un but de l'attaquant, les U19 français affrontaient les Pays-Bas ce mardi. Une affiche disputée à Marbella, en Espagne. Mais contrairement à la première partie, c'est le milieu de terrain qui était remplaçant, et l'avant-centre dans le 11 de départ.

Le match a bien débuté pour les Bleuets, qui ont pris l'avantage grâce à Mathys Detourbet à la 19e minute. Mais les protégés de Johan Radet, qui remplace Bernard Diomède parti au Mondial U20, n'ont pas tenu jusqu'à la pause. Les Néerlandais parvenant à égaliser à la 45e+1.

Merah égalise

Les jeunes Oranje ont même pris les devants peu avant l’heure de jeu (59e). Sauf que guidés par les entrants, les Français ont tout renversé dans le dernier acte. Merah a d'abord remis les compteurs à zéro en marquant à la 76e minute. Puis, Enzo Kana-Biyik a remis son équipe en tête à la 87e, de quoi offrir la victoire à la France (3-2).

Ce rassemblement se termine donc sur une bonne note pour les deux Lyonnais, qui vont à présent revenir à Décines préparer le voyage à Nice samedi (17 heures). La sélection U19, elle, se tourne vers premier tour des qualifications à l’Euro qui aura lieu en novembre. Il faudra se mesurer aux Îles Féroé, à la Bulgarie et à la Hongrie.