OL : la Belgique de Fofana peut souffler

Des quatre internationaux lyonnais en lice lundi, il était le seul à jouer un match crucial. Malick Fofana et la Belgique ont fait un pas vers la Coupe du monde.

Combien de joueurs de l'OL participeront à la Coupe du monde à l'été prochain ? Il est évidemment trop tôt pour le dire, les qualifications n'ayant pas livré totalement leur verdict dans toutes les zones du globe. Mais lundi, la Belgique de Malick Fofana a fait un premier pas vers l'Amérique du Nord à la fin de la saison.

Dos au mur avant de se rendre au Pays de Galles, les hommes de Rudi Garcia ont fait le nécessaire pour se reprendre après le nul contre la Macédoine du Nord (0-0). Ils ont dominé les Gallois 4 à 2 prenant en plus la tête de la poule avec le coup d'arrêt macédonien face au Kazakhstan (1-1).

La Belgique a son destin en main

Les Diables Rouges comptent 14 unités en 6 journées, tandis que la Macédoine du Nord en est à 13 en 7 sorties. À deux rencontres du terme des éliminatoires, les coéquipiers de Fofana, entré pour les dix dernières minutes, ont ainsi leur destin en main pour aller au Mondial.

90 minutes pour Mata et De Carvalho

Dans ces mêmes qualifications, mais en Afrique, il n'y avait plus de suspense pour l'Angola. Absent de la feuille de match contre l'Eswatini (2-2), Clinton Mata était cette fois-ci titulaire face au Cameroun. Et la partie s'est plutôt bien déroulée pour les Angolais, qui ont tenu le cap chez les Camerounais (0-0), les privant d'ailleurs potentiellement du tournoi estival. Le défenseur rhodanien a joué 90 minutes en tant que latéral droit.

Enfin, les U20 du Portugal, avec Mathys De Carvalho et Afonso Moreira retrouvaient l'Allemagne trois jours après un précédent succès en amical (2-1). Les deux membres de l'OL étaient dans le 11 de départ, l'ailier sortant à l'heure de jeu. Le milieu de terrain, lui, a disputé l'ensemble de la confrontation.