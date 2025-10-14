Actualités
Logo de la Fédération Française de football
Logo de la Fédération Française de football (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL Lyonnes : une Fenotte convoquée avec la France U19

  • par David Hernandez

    • En marge du tour de qualification à l’Euro 2026, l’équipe de France féminine U19 disputera deux matchs amicaux contre l’Espagne. Romane Rafalski représentera l’OL Lyonnes chez les Bleuettes.

    Au repos ce week-end en raison de la Coupe LFFP, l’OL Lyonnes va reprendre la compétition. Dès ce mercredi avec la Ligue des champions puis la Première Ligue contre Nantes, samedi. Derrière, ce sera le moment de se tourner vers la première trêve internationale dans cette saison. Jonatan Giraldez va être confronté à sa première coupure avec un effectif des plus restreints. En attendant de connaitre le nombre d’internationales qui vont mettre les voiles à la fin de la semaine, certaines Fenottes de l’Académie ont déjà reçu leurs convocations dans les équipes de France de jeunes.

    Les éliminatoires de l'Euro en ligne de mire

    Pour le Mondial U18, elles seront trois Lyonnaises à prendre la direction du Maroc. Dans la catégorie du dessus, chez les U19, le contingent sera bien plus restreint. Romane Rafalski représentera seule l’OL Lyonnes dans la liste de Philippe Joly pour deux rencontres amicales. Les Bleuettes iront en Espagne (25 et 28 octobre) pour préparer le tour premier tour de qualifications à l’Euro 2026 (du 26 novembre au 2 décembre contre le pays de Galles, la Turquie et la Finlande).

