OL : les Lyonnais ont entamé la dernière ligne droite avant Nice

Lundi, les joueurs de l'OL ont repris le chemin de l'entraînement après un week-end prolongé de trois jours. En ligne de mire, Nice et un véritable marathon.

Ils ont pu profiter de quelques jours pour souffler, rester à Lyon et faire un tour à la Vogue des marrons, aller à Paris, en Espagne ou encore à Porto. Les joueurs lyonnais ont eu quartier libre entre vendredi et dimanche, la période internationale étant propice au repos. Le dernier moment de calme sans doute, avant la tempête et le marathon qui attendent l'OL.

En effet, le groupe de Paulo Fonseca s'apprête à jouer sept matchs jusqu'au 9 novembre, et l'idée est de ne pas trop tirer sur la corde en amont. Alors au cours de la trêve, le staff a misé sur la récupération. Trois séances la semaine dernière de mardi à jeudi, avant de vivre une semaine complète dans l'optique du déplacement à Nice samedi (17 heures).

Un OL loin d'être au complet

Les coéquipiers de Corentin Tolisso ont attaqué véritablement les préparatifs de ce rendez-vous lundi, à la reprise de l'entraînement. Mais ce retour se fera au compte-gouttes, plusieurs éléments majeurs étant encore en sélection ou en transit pour revenir. L'Olympique lyonnais ne devrait donc pas travailler au complet avant vendredi, veille de la rencontre.