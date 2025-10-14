Actualités

OL : les Lyonnais ont entamé la dernière ligne droite avant Nice

  • par Gwendal Chabas

    • Lundi, les joueurs de l'OL ont repris le chemin de l'entraînement après un week-end prolongé de trois jours. En ligne de mire, Nice et un véritable marathon.

    Ils ont pu profiter de quelques jours pour souffler, rester à Lyon et faire un tour à la Vogue des marrons, aller à Paris, en Espagne ou encore à Porto. Les joueurs lyonnais ont eu quartier libre entre vendredi et dimanche, la période internationale étant propice au repos. Le dernier moment de calme sans doute, avant la tempête et le marathon qui attendent l'OL.

    En effet, le groupe de Paulo Fonseca s'apprête à jouer sept matchs jusqu'au 9 novembre, et l'idée est de ne pas trop tirer sur la corde en amont. Alors au cours de la trêve, le staff a misé sur la récupération. Trois séances la semaine dernière de mardi à jeudi, avant de vivre une semaine complète dans l'optique du déplacement à Nice samedi (17 heures).

    Un OL loin d'être au complet

    Les coéquipiers de Corentin Tolisso ont attaqué véritablement les préparatifs de ce rendez-vous lundi, à la reprise de l'entraînement. Mais ce retour se fera au compte-gouttes, plusieurs éléments majeurs étant encore en sélection ou en transit pour revenir. L'Olympique lyonnais ne devrait donc pas travailler au complet avant vendredi, veille de la rencontre.

    à lire également
    Logo de la Fédération Française de football
    OL Lyonnes : une Fenotte convoquée avec la France U19

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté avec Martin Satriano et Mathys De Carvalho lors d'OL - Salzbourg
    OL, les critiques, le foot, le Sénégal... Les confessions de Moussa Niakhaté 09/10/25
    Logo de la Fédération Française de football
    OL Lyonnes : une Fenotte convoquée avec la France U19 10:10
    OL : les Lyonnais ont entamé la dernière ligne droite avant Nice 09:25
    Clinton Mata (OL) face à Emegha (Strasbourg)
    OL - Strasbourg : le capitaine alsacien, Emegha, pourrait manquer la rencontre 08:40
    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Paulo Fonseca au défi de la lecture des matchs 08:00
    Jérôme Brisard, arbitre de Ligue 1
    Nice - OL : avec Jérôme Brisard au sifflet 07:30
    Mathieu Valbuena alors à l'OL
    Valbuena ne "regrette pas" son passage à l’OL 13/10/25
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL - International : quatre Lyonnais en piste ce lundi 13/10/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueuses de l'OL Lyonnes en D3 féminine
    OL Académie : encore un carton plein pour les féminines 13/10/25
    Supporters de Saint-Etienne
    ASSE - OL : le jugement des supporters stéphanois finalement reporté à novembre 13/10/25
    Tanner Tessmann lors d'OL - Angers
    Ligue 1 : l’OL est l’équipe qui commet le plus de fautes 13/10/25
    Ernest Nuamah (Ghana) à la CAN
    En plus de l’OL, Ernest Nuamah a désormais un autre objectif avec le Ghana 13/10/25
    Le plateau de TKYDG
    OL - Médias : abonnez-vous à notre compte TikTok 13/10/25
    Paulo Fonseca à l'entraînement de l'OL
    Ligue 1 : avec 11 entraîneurs en 10 ans, l’OL n’est pourtant pas le cancre 13/10/25
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    Ligue 1 : l’OL va devoir patienter pour préparer Nice au complet 13/10/25
    L'arbitre François Letexier du derby Saint-Etienne - OL
    Deux supporters jugés ce lundi suite au derby interrompu ASSE - OL 13/10/25
    Zack Nani va diffuser les matchs des Espoirs
    Streamer fan de l’OL, Zack Nani va diffuser les matchs des Espoirs français 13/10/25
    Adam Karabec avec la République tchèque
    Karabec (OL) marque son premier but avec la Tchéquie 13/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut