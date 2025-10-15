Actualités
Suite au précédent OL - Crystal Palace, l’UEFA veut assouplir les règles sur la multipropriété

  • par David Hernandez

    • Face à l’imbroglio de la fin de saison dernière avec les qualifications de l’OL et Crystal Palace en Ligue Europa, l’UEFA devrait assouplir certaines règles liées à la multipropriété.

    Dans l’été compliqué vécu par l’OL, les dossiers ont été nombreux. La relégation en Ligue 2, l’appel et sa décision positive pour rester en Ligue 1, mais aussi la Ligue Europa. Sixième du championnat, les Lyonnais avaient profité de la victoire du PSG en Coupe de France pour s’offrir une deuxième saison consécutive en C3. Seulement, cette qualification européenne a créé un certain imbroglio au sein de l’UEFA. La faute à la victoire de Crystal Palace en FA Cup pour un premier trophée dans l’histoire.

    Seulement, impossible de jouer la même compétition avec John Textor présent dans les deux clubs via Eagle Football. L’Américain a eu beau brandir un pouvoir décisionnel presque nul et surtout un processus de vente de ses parts, l’UEFA n’a rien voulu entendre, à cause aussi d’une absence d’inscription dans les temps. Les Eagles ont donc fini en Ligue Europa Conférence, laissant leur place à Nottingham Forest.

    Une décision en contradiction avec la lutte de la multipropriété ?

    Une décision incompréhensible pour le club londonien qui n’a malheureusement rien pu faire malgré ses tentatives devant le TAS. Seulement, cette affaire semble avoir fait réfléchir l’instance européenne. The Guardian affirme que l’UEFA prévoit bel et bien le maintien de la déclaration obligatoire avant le 1er mars pour tous les clubs potentiellement concernés par une multipropriété, mais ajoute que "si plusieurs clubs sous un même contrôle viennent à se qualifier pour une compétition européenne en fin de saison, un délai supplémentaire jusqu’en juin serait accordé pour résoudre les conflits". Une décision qui aurait ses avantages mais aussi ses inconvénients dans la lutte contre la multipropriété.

    Crystal Palace vainqueur de la FA Cup
