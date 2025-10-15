Actualités
Moussa Niakhaté avec le Sénégal
Moussa Niakhaté avec le Sénégal (Photo by JOHN WESSELS / AFP)

Moussa Niakhaté (OL) et le Sénégal qualifiés pour la Coupe du monde 2026

  par David Hernandez

    • Comme le Ghana d’Ernest Nuamah, le Sénégal a décroché son ticket pour la Coupe du monde 2026 durant cette trêve d’octobre. Grâce à leur victoire contre la Mauritanie, les coéquipiers de Moussa Niakhaté seront au rendez-vous américain en juin prochain.

    C’est un Moussa Niakhaté fatigué, mais remonté à bloc mentalement qui va faire son retour à Décines dans les prochaines heures. Ayant encore joué 90 minutes mardi, le défenseur de l’OL n’a pas profité de la trêve internationale pour se reposer, mais il a trouvé un moyen positif d’accumuler cette fatigue. Grâce à un nouveau clean-sheet avec le SénégalNiakhaté a signé un neuvième match sans prendre de but dans son début de saison. Surtout, la victoire des Lions de la Teranga contre la Mauritanie a plongé tout un pays dans la liesse.

    L'OL représenté au Mondial

    S’il y a eu quelques polémiques en marge de la rencontre à cause du prix des billets, le Sénégal n’a pas flanché pour son ultime rendez-vous des éliminatoires de la Coupe du monde. Dans l’obligation de gagner ou de faire nul contre la Mauritanie, la nation africaine a rempli son contrat haut la main. Une victoire 4-0 qui s’est avant tout dessinée en seconde période, mais qui permet au Sénégal de garder sa première place du groupe B devant la République démocratique du Congo. Une position qui assure donc une qualification directe pour la Coupe du monde 2026 sur le continent américain.

