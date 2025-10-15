Actualités
Tanner Tessmann, milieu des Etats-Unis
Tanner Tessmann, milieu des Etats-Unis (Photo by ALEX LIVESEY / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL : Tessmann et Tagliafico gérés pour leur dernier match en sélection

  • par David Hernandez

    • Partis de l’autre côté de l’Atlantique pour cette trêve internationale, Tanner Tessmann et Nicolas Tagliafico ont accumulé de la fatigue à cause des voyages. Pour ce qui est des temps de jeu, l’Argentin a plutôt été préservé par son sélectionneur.

    À peine rentrés qu’ils vont devoir de nouveau prendre l’avion, direction Nice. Pour Tanner Tessmann et Nicolas Tagliafico, les prochains jours seront loin d’être de tout repos. Ayant un match dans la nuit de mardi à mercredi, les deux joueurs sont attendus en fin de semaine à Décines. Et n'auront presque aucun entraînement collectif à l’OL à se mettre sous la dent. C’est quasiment à chaque fois le cas à chaque trêve internationale et encore plus avec un match de Ligue   1 programmé dès le samedi après-midi. Tous deux présents sur le sol américain, Tagliafico et Tessmann ont ainsi enchaîné les longs vols, que ce soit pour rejoindre les États-Unis ou ceux en interne pour disputer leurs deux matchs amicaux.

    90 minutes pour Barisic

    De la fatigue donc, même si pour le latéral gauche, la trêve a été plutôt calme. Après un premier match comme titulaire, mais seulement 45 minutes jouées, Nicolas Tagliafico est resté sur le banc cette nuit dans la large victoire argentine contre Porto Rico (0-6). Presque une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca même si cela n’enlèvera pas la fatigue logistique. Pour ce qui est de Tanner Tessmann, il n’y a pas eu de deuxième titularisation de suite également. Toutefois, le milieu de l’OL est entré à la 64e minute dans la victoire américaine contre l’Australie (2-1). Au cumulé, cela fait donc 116 minutes de jeu. En plus des deux internationaux, Téo Barisic était le dernier joueur de l’OL à disputer un match mardi. Le polyvalent défenseur a joué l’intégralité de la rencontre des Espoirs croates face à l’Ukraine.

