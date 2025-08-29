Mercato : Mehdi Taremi dans le viseur de l'OL ?

Dans ce sprint final qu'est le mercato estival, les rumeurs de transferts se prolifèrent à foison dans les deux sens pour l'OL.

Un départ peut en entraîner un autre ? Rumeurs, discussions, spéculations… Le mercato estival bat son plein et certains clubs européens ont encore jusqu'à lundi, 20h pétantes, afin de boucler leur effectif. Ces dernières heures, les supporters du Rhône apprenaient que la délégation lyonnaise devrait rencontrer celle de Villarreal pour une approche sur le dossier Georges Mikautadze. Pour le plus grand malheur des fans mais de la direction aussi, contrainte de devoir injecter la maudite somme de 40 millions d'euros.

Mehdi Taremi plus vraiment désiré à l'Inter

Si certains supporters peuvent espérer que l'information soit fausse, le journaliste italien, Fabrizio Romano, très renseigné sur le marché des transferts, ne vient pas rassurer la masse lyonnaise. En effet, à en croire ses informations, l'Olympique lyonnais aurait formulé une demande à l'Inter Milan concernant le buteur iranien Mehdi Taremi. Précisons que le club grec de l'Olympiakos est aussi en discussion. Et si l'OL s'intéresse à un buteur, c'est qu'il envisagerait bien malgré lui une solution de repli si un départ de Mikautadze se profilait.

À 33 ans, Mehdi Taremi devrait bientôt quitter l'Inter Milan, dans l'ombre de Lautaro Martínez à son poste de buteur. Il a disputé 43 matchs la saison dernière avec le club italien pour trois buts inscrits et neuf passes décisives délivrées. L'OL pourrait alors être un choix, afin d'obtenir plus de temps de jeu tout en disputant une compétition européenne qu'est la Ligue Europa.