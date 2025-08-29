OL : en instance de départ, Diawara absent de l’entraînement

Proche de rejoindre la Belgique d’ici à la fin du mercato, Mahamadou Diawara n’a pas participé à la séance du jour à Décines, à deux jours d'OL - OM.

Les deux attractions de cette matinée de vendredi se nommaient Georges Mikautadze et Malick Fofana et leur présence ou non à l’entraînement. Sans surprise puisque les deux joueurs sont dans les rumeurs de départ dans cette fin de mercato. L’OL a besoin de vendre et ils représentent deux des plus grosses valeurs marchandes du club. Ce n’est pas avec Mahamadou Diawara que la direction lyonnaise comblera le trou de 40 millions d’euros qu’il doit faire avec des ventes et non grâce à l’aide des actionnaires. Néanmoins, le milieu de terrain est bien sur le départ. En manque de temps de jeu entre Rhône et Saône, il est attendu du côté de la Belgique pour un prêt payant avec option d’achat au Royal Antwerp.

Têtes de gondole de cette fin de mercato à l’OL, Mikautadze et Fofana sont bien présents à l’entraînement



Pas de Diawara en partance pour la Belgique 🇧🇪 #OL #OLOM pic.twitter.com/ESle4GZtP1 — Olympique-et-Lyonnais.com (@oetl) August 29, 2025

Akouokou toujours à Lyon

La finalisation de cette opération ne devrait être plus qu’une question d’heures. En effet, ce vendredi matin, Diawara brillait par son absence au sein du groupe de Paulo Fonseca. Un effectif dans lequel on retrouvait bien Mikautadze et Fofana, à deux jours du choc contre l’OM (20h45). Mais de là à y voir un signe qu’ils resteront à Lyon… Dans cette dernière ligne droite du mercato, chaque petit geste est scruté. Par exemple, Paul Akouokou est encore loin de Saragosse malgré les annonces de la presse espagnole. Ce vendredi, le milieu s’est entraîné en marge du groupe pro et de celui de la réserve, en compagnie d’Achraf Laaziri, lui aussi en instance de départ.