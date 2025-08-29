Actualités
Mahamadou Diawara lors d'OL - Lorient
Mahamadou Diawara lors d’OL – Lorient (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL : en instance de départ, Diawara absent de l’entraînement

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Proche de rejoindre la Belgique d’ici à la fin du mercato, Mahamadou Diawara n’a pas participé à la séance du jour à Décines, à deux jours d'OL - OM.

    Les deux attractions de cette matinée de vendredi se nommaient Georges Mikautadze et Malick Fofana et leur présence ou non à l’entraînement. Sans surprise puisque les deux joueurs sont dans les rumeurs de départ dans cette fin de mercato. L’OL a besoin de vendre et ils représentent deux des plus grosses valeurs marchandes du club. Ce n’est pas avec Mahamadou Diawara que la direction lyonnaise comblera le trou de 40 millions d’euros qu’il doit faire avec des ventes et non grâce à l’aide des actionnaires. Néanmoins, le milieu de terrain est bien sur le départ. En manque de temps de jeu entre Rhône et Saône, il est attendu du côté de la Belgique pour un prêt payant avec option d’achat au Royal Antwerp.

    Akouokou toujours à Lyon

    La finalisation de cette opération ne devrait être plus qu’une question d’heures. En effet, ce vendredi matin, Diawara brillait par son absence au sein du groupe de Paulo Fonseca. Un effectif dans lequel on retrouvait bien Mikautadze et Fofana, à deux jours du choc contre l’OM (20h45). Mais de là à y voir un signe qu’ils resteront à Lyon… Dans cette dernière ligne droite du mercato, chaque petit geste est scruté. Par exemple, Paul Akouokou est encore loin de Saragosse malgré les annonces de la presse espagnole. Ce vendredi, le milieu s’est entraîné en marge du groupe pro et de celui de la réserve, en compagnie d’Achraf Laaziri, lui aussi en instance de départ.

    1 commentaire
    1. Avatar
      ciresglover - ven 29 Août 25 à 12 h 43

      A priori tous les “indésirables” vont finir par quitter au moins de façon temporaire le club. Le problème c’est qu’on a peut être 1 ou 2 désirés qui pourraient encore partir mais après l’OM. J’ai du mal à dire ça avant le we mais vivement lundi…..soir.

