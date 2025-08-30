Mercato : l'OL intéressé par Lassine Sinayoko (Auxerre), mais...

En quête d'un avant-centre, l'OL suivrait la piste Lassine Sinayoko. Mais le joueur d'Auxerre a une cote que le club rhodanien aura bien du mal à atteindre.
Le départ, non sans émotion, de Georges Mikautadze ce samedi pour Villarreal laisse place à un autre sujet. Qui remplacera l'attaquant géorgien après la trêve internationale. Car s'il est acquis que l'OL affrontera l'OM sans avant-centre référencé dimanche (20h45), il faudra bien quelqu'un pour tenir ce poste sur le reste de la saison.
Un profil très suivi en France
Parmi les pistes évoquées, deux mènent à Mehdi Taremi (Inter Milan) et Martín Satriano (Lens). Il faudra être malin, car financièrement, l'Olympique lyonnais n'a pas un budget extensible. Or, il recherche au moins deux numéros 9 et un ailier encore d'ici à lundi, date de fin du mercato. Ce samedi, L'Équipe révèle qu'un des profils ciblés serait celui de Lassine Sinayoko.
Membre d'Auxerre, l'international malien a marqué lors des deux premières journées de Ligue 1. Il est donc en forme, et son transfert est attendu du côté de l'AJA. Sauf qu'à trois jours du terme, le footballeur de 25 ans n'a pas encore quitté la Bourgogne.
Sinayoko apprécierait le projet lyonnais
Il a été convoité par Nice et Lens cet été, mais ces deux clubs n'ont pas réussi à trouver d'accord avec les Auxerrois. Sinayoko, lui, serait intéressé par le projet lyonnais, qui lui permettrait de disputer la coupe d'Europe. Mais son prix est estimé à 10 millions d'euros, et cela semble être une somme trop élevée pour les Rhodaniens.
À noter qu'il est représenté par la société VV Consulting, de Vadim Vasilyev, comme un certain.. Mikautadze. Pour Matthieu Louis-Jean et ses collaborateurs, le week-end sera rythmé.
25 ans (26 dans un peu plus de 3 mois), malien (CAN ?), 1m86, valeur à 4 millions sur Transfermarkt (dernier changement le 3 juin dernier) et en constante évolution depuis décembre 2023.
Toujours sur le même site, il est présenté en tant qu'avant-centre en position principale, mais cela date seulement de la dernière saison, où il a plus joué à ce poste.
Dans sa carrière, il a le plus joué en tant qu'ailier, avec une nette dominante à droite.
Le détail :
- 41 match en ailier droit (8 buts et 7 passes décisives),
- 34 matchs en avant-centre (8 et 10, il semble en effet meilleur à ce poste),
- 21 matchs en ailier gauche (4 et 2),
- 2 matchs en deuxième attaquant (rien), et
- 2 matchs en milieu gauche (rien).
"Sinayoko apprécierait le projet lyonnais", comme Buonanotte ? 🤔
Beaucoup apprécie le projet lyonnais. L'OL revend souvent dans de bons clubs, l'OL est un club tremplin, ne nous le cachons plus...
Je pense que c'est jouable au prix d'un Kumbedi (6 ou 7 millions) plus 3 ou 4 de bonus pour atteindre les 10 voulus par Auxerre. Un prêt de Taremi en plus et on s'en tirerait pas si mal vu le contexte. Ca nous mettrait à l'abri d'une sanction de l'uefa en tout cas, en limitant la casse sportivement. D'autant plus qu'on devrait garder Fofana pour l'instant sauf arrivé d'un gros club dans les dernières heures 🙂
Je viens de voir qu'il ne lui reste qu'un an de contrat dans l'Yonne ! Du coup, les 10 millions voulus par Auxerre sont carrément négociables en fait
Au point où on en est, on ne peut pas juste laisser leur chance à nos jeunes? Parce que là, on est vraiment en train de gratter le fond du tonneau.
Sinayoko c’est très fort ! j’ai regardé beaucoup de match de l’AJA et encore même en début de saison je me disais qu’il était bon ! d’ailleurs Lens et Pierrot l’aurait bien voulu mais l’AJA a bloqué le transfert…
On vient perdre de Lacazette et Mikau donc on veut un vrai buteur , mini 15 buts par saison. Pas un 8 buts de 34 match.
@Jerinho : il y a WBY qui est libre sinon ...
Je suis encore bien attristé par l'annonce du départ de Mikautadze, que je pense bien plus fort individuellement que Sinayoko. En revanche, dans notre collectif moins basé sur la recherche de profondeur, si chère à Mikau, ne serait-ce pas, presque, un mal pour un bien ?
J'entends par là que Sinayoko semble correspondre au plan de jeu de Fonseca et de l'OL, moins Mikau qui compensait par son talent
Jouer en profondeur est essentiel. Cela rend l'équipe moins prévisible et plus dangereuse en contre-attaque. Contre Manchester United, le principal problème a été le manque de vitesse, avec l'absence de Fofana et Nuamah.
On a pas un rond et on se met sur un joueur près de 10 briques- on se cherche bien la merde tout seul et sans Textor
Faisons jouer les jeunes- on passe confortablement l'accord passé sur nos comptes grâce à la vente de Georges puis au mercato hivernal on se prend un buteur patenté et on se fait une remontada
Alors que dans l'empressement on va prendre un joueur qui ne m'a pas l'air attiré par les buts- on économise 10 millions et 6 mois de salaire jusqu'au début 2026
Sinayoko le problème, c'est qu'il est titulaire indiscutable dans l'Yonne. L'OL, Lens ou Nice, il va falloir monter rapidement dessus, car Auxerre doit le remplacer. La décision ne se fera pas lundi à 13h00...