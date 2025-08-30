Mercato : l'OL intéressé par Lassine Sinayoko (Auxerre), mais...

En quête d'un avant-centre, l'OL suivrait la piste Lassine Sinayoko. Mais le joueur d'Auxerre a une cote que le club rhodanien aura bien du mal à atteindre.

Le départ, non sans émotion, de Georges Mikautadze ce samedi pour Villarreal laisse place à un autre sujet. Qui remplacera l'attaquant géorgien après la trêve internationale. Car s'il est acquis que l'OL affrontera l'OM sans avant-centre référencé dimanche (20h45), il faudra bien quelqu'un pour tenir ce poste sur le reste de la saison.

Un profil très suivi en France

Parmi les pistes évoquées, deux mènent à Mehdi Taremi (Inter Milan) et Martín Satriano (Lens). Il faudra être malin, car financièrement, l'Olympique lyonnais n'a pas un budget extensible. Or, il recherche au moins deux numéros 9 et un ailier encore d'ici à lundi, date de fin du mercato. Ce samedi, L'Équipe révèle qu'un des profils ciblés serait celui de Lassine Sinayoko.

Membre d'Auxerre, l'international malien a marqué lors des deux premières journées de Ligue 1. Il est donc en forme, et son transfert est attendu du côté de l'AJA. Sauf qu'à trois jours du terme, le footballeur de 25 ans n'a pas encore quitté la Bourgogne.

Sinayoko apprécierait le projet lyonnais

Il a été convoité par Nice et Lens cet été, mais ces deux clubs n'ont pas réussi à trouver d'accord avec les Auxerrois. Sinayoko, lui, serait intéressé par le projet lyonnais, qui lui permettrait de disputer la coupe d'Europe. Mais son prix est estimé à 10 millions d'euros, et cela semble être une somme trop élevée pour les Rhodaniens.

À noter qu'il est représenté par la société VV Consulting, de Vadim Vasilyev, comme un certain.. Mikautadze. Pour Matthieu Louis-Jean et ses collaborateurs, le week-end sera rythmé.