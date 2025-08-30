Actualités
Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Académie : la réserve en quête d'un premier succès

  • par Antoine Lio

    • Ce samedi (18h), la réserve de l'OL se déplace sur la pelouse de Seyssinet pour le deuxième match de la saison en N3.

    Lancer véritablement la saison par une victoire. Samedi dernier, la réserve de l'OL accueillait les Berjalliens de Freddy Morel pour un premier choc en National 3, le bourreau de l'OL en 16es de finale de la Coupe de France. Le contexte était bien différent, avec surtout la volonté de part et d'autre de bien entamer la compétition. Au coup de sifflet final, aucune des deux formations n'a pu faire la différence au GOLTC (1-1).

    Malgré l'aide apportée par Enzo Molebe, Téo Barisic et Tiago Gonçalves, redescendus d'un cran après s'être préparés avec les "grands" cet été, il était question de coups de pied arrêtés. Un but de ce même Gonçalves sur coup franc et l'égalisation d'Idrissa Ba sur pénalty. Un match nul, un petit point glané au classement pour commencer le championnat.

    L'OL sans Garnier

    Dans une poule H méditerranéenne, les espoirs lyonnais feront face à un autre voisin connu ce samedi à 18 heures, celui de Seyssinet. Pour cette deuxième journée, Gueïda Fofana sera privé d'Erawan Garnier, sorti sur civière en fin de match contre Bourgoin. Touché au genou, l'ailier thaïlandais souffrirait d'une entorse.

    Le week-passé, les Isérois ont été freinés dans les Bouches-du-Rhône par l'ET. S. Fosseenne (1-1). Ce 30 août, les joueurs de Pascal Ramos auront eux aussi à cœur de renouer avec le succès à domicile. L'an dernier, ils avaient d'ailleurs fait match nul face à l'Olympique lyonnais à domicile (2-2). Deux équipes en quête d'un premier succès donc dans cette jungle du N3.

    Alejandro Gomes Rodriguez
    OL : Alejandro Gomes Rodríguez avec l'Angleterre U18 en septembre

